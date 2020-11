„Seit gefühlten Ewigkeiten haben wir kein Heimspiel mehr gegen Jena-Zwätzen gewonnen“, freute sich der Greizer Trainer Martin Donath über den unerwarteten 5:2 (4:0)-Heimsieg gegen den Tabellenfünften aus der Zeiss-Stadt.

Genau im August 2014 war es, als Greiz auf dem Tempelwald 3:1 letztmals siegte. Dass die Partie des siebten Spieltages in diesen Bahnen laufen würde, war nicht zu erwarten. Mit einem Punkt hatte der Coach geliebäugelt.

„Aber es lief diesmal optimal, jeder Schuss war ein Treffer“, freute ich Donath. Wie aus einem Guss spielte sein Team, führte nach einer Stunde mit 5:0. Sicherlich kam Greiz auch entgegen, dass der Gast nach 18 Minuten in Unterzahl wegen einer Gelb-Roten Karte spielen musste. Symptomatisch für das aggressive Zweikampfverhalten der Greizer an diesem Tag war das 1:0 durch Hannes Schmeißner. Der 20-Jährige wurde an der Mittellinie gefoult, passte auf Philipp Gneupel, lief weiter in Richtung Witzenhausen-Tor, bekam den Ball von Gneupel wieder und schob zur verdienten Führung ein (14.).

Die Tore zwei und drei für Greiz jeweils durch Richard Helmrich, der noch vor der Pause aus dem Spiel musste, fielen dann jeweils nach Standards, mit denen sich auch die Sander-Elf bemerkbar machte. Zum Pausenstand traf Lamin Darboe, der den 70-Meter-Sturmlauf von Marc Klatt über den ganzen Platz nach dessen Eingabe abschloss (45.).

Zehn Sekunden nach Wiederbeginn musste Zwätzen das Ehrentor machen, vergab aber, sodass der neue Tabellenzehnte seine fünfte Bude machte. 30 Meter vor dem eigenen Tor vertändelte der Gast den Ball, Darboe spritzte dazwischen und sorgte für das fünfte Tor (58.). Leicht hätten es auch noch mehr Greizer Treffer werden können, aber auch die Saalestädter kamen noch zu Torehren. Zunächst schaffte Mill das 1:5 (63.), ehe Schmeißner den Ball an die Hand bekam, nicht mehr reagieren konnte und es Strafstoß für den Gast gab (81.). Tauch verwandelte zum zweiten Gästetreffer, echte Gefahr kam aber nicht mehr auf.