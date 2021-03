Der Bad Langensalzaer Marcel Krieghoff hat ein letztes großes Ziel

Bad Langensalza Der Thüringer Top-Läufer will bei einem Elite-Rennen in Dresden über zehn Kilometer erstmals unter 31 Minuten bleiben.

Eine Frau dient Thüringens Top-Läufer Marcel Krieghoff bei seinem nächsten Wettkampf als zusätzliche Motivation. Dabei handelt es sich ausnahmsweise mal nicht um seine Gattin Luise, doch diese hat keinen Grund zur Eifersucht: Krieghoff will sich bei seinem angepeilten Start bei einem Elite-Rennen in Dresden lediglich an dem am vergangenen Wochenende von Konstanze Klosterhalfen aufgestellten Deutschen Frauenrekord über zehn Kilometer orientieren.