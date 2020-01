Der erste Höhepunkt im Wohnzimmer

Mit den Thüringer Hallenmeisterschaften steht den Leichtathleten der Altersklassen U14 bis Männer/Frauen an diesem Wochenende der erste Meisterschaftshöhepunkt des Jahres ins Haus. Rund 450 Athleten aller Vereine des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) werden in der Erfurter Leichtathletikhalle erwartet. Zudem sind die Landesmeisterschaften die letzte Chance, noch diese oder jene Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften, die U20-Jugendmeisterschaften sowie für die mitteldeutschen Meisterschaften der U16 bis U20 zu erfüllen.

Vom LAC Top-Team Erfurt werden die Spitzen-Mittelstreckler Sebastian Keiner (800 m/1500 m), Kevin Stadler (800 m) und Tobias Rex (800 m) am Start sein. In neue Leistungsregionen möchte zudem Philipp Cuno (PSV Erfurt) vorstoßen. Sprinterin Lea Sophie Benzin (Erfurter LAC) hat die Norm über 60 m und 200 m für die Hallen-DM schon in der Tasche hat, möchte ihre Bestzeiten aber weiter verbessern. Mit Laura Kaufmann (LG Ohra Energie) trifft sie auf eine sehr starke Konkurrentin. Gespannt werden die Trainer auf Mittelstrecklerin Alina Schönherr (LAC Top-Team) schauen, welche Leistungen die mehrfache deutsche Jugendmeisterin und U20-WM-Starterin im ersten Jahr bei den Erwachsenen abrufen kann.

In der U20 haben Jakob Funke (ELAC) und Franz Bergmann (ASV Erfurt) haben die deutschen U20- Jugendmeisterschaften fest im Blick und wollen die Norm im 60-m-Sprint (7,15 s) unbedingt knacken. Die hat 1500-m-Läufer Marvin Küster (ELAC) schon fest in der Tasche. Sein Ziel ist es jetzt, die Schallmauer von vier Minuten zu durchbrechen.

Top-Leistungen sind darüber hinaus von den ELAC-Athletinnen der U20 mit Sprinterin Lea Katzmarski, Weitspringerin und Hürdensprinterin Helen Eigner sowie Mittelstrecklerin Lena Posniak zu erwarten, die sich noch einmal nachdrücklich für die deutschen U20-Hallenmeisterschaften zu empfehlen. Zu Titel- und Medaillenanwärtern wollen außerdem Hochspringer Friedrich Dietz, Kugelstoßer Luca Julian Fischer und Hannes Hahn (alle ELAC) avancieren. In der U18 sind es Mia Eitner und Marie Herre (beide ELAC), die bei der Titelvergabe eine gewichtiges Wort mitreden werden.

Die Wettkämpfe in der Leichtathletikhalle am Steigerwaldstadion beginnen an beiden Tagen um 10 Uhr und enden gegen 17 Uhr.