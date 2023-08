Der FC Rot-Weiß Erfurt kann gegen den FSV Zwickau auf Kapitän Startsev setzen

Wieder fit: Andrej Startsev meldet sich für das Regionalligaspiel gegen den FSV Zwickau am Sonntag einsatzbereit.

Der Kapitän ist an Bord. Nach Rückenbeschwerden und einer Trainingspause in dieser Woche hat Andrej Startsev grünes Licht gegeben. „Ich bin bereit zu spielen“, sagt der Kapitän des FC Rot-Weiß Erfurt vor dem Regionalliga-Heimspiel an diesem Sonntag gegen den FSV Zwickau (16 Uhr). Trainer Fabian Gerber warnt davor, den Gegner trotz dessen großen personellen Umbruchs nach dem Drittliga-Abstieg zu unterschätzen. „Das wird schwierig. Zwickau hat sich nach anfänglichen Problemen stabilisiert und wird uns alles abverlangen“