Der fehlende Rhythmus bei der SG Traktor Teichel

Martin Müller-Sachs muss etwas überlegen: "Zweiter? Oder Dritter? Nein, wir sind Dritter", sagt der Kapitän der SG Traktor Teichel, wenn man ihn auf die Platzierung seines Teams anspricht. Ja, es ist lange her, dass der Saalfelder in Teicheler Diensten mit seiner Truppe um Punkte spielte. Am letzten Wochenende im Oktober, vor fast einem Vierteljahr. Da befanden sich die Fußballer aus dem Gornitztal im Aufwind - trotz einer 2:5-Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer Bad Lobenstein. Doch seitdem herrscht wie überall sportliche Flaute.

Dass der 35-Jährige noch einmal bei Traktor Teichel aktiv und jetzt sogar zum Kapitän befördert wurde, lag einerseits an Mitspieler Sebastian Schröter und andererseits am neuen Trainer Thomas Rothe. "Eigentlich wollte ich schon aufhören, die Karriere in Unterwellenborn auch aus zeitlichen Gründen ausklingen lassen", erinnert sich Martin Müller-Sachs. Hinzu kam noch das eine oder andere Weh-Wehchen. Doch dann, vor etwa vier Jahren, überredete ihn Schröter, noch einmal anzugreifen. Und dass trotz des Mehraufwandes: Denn zu den Trainingszeiten kam ja noch die Fahrzeit von Saalfeld nach Teichel und zurück dazu. Nach dem Trainerwechsel hatte er dann auch noch die Kapitänsbinde, weil Thomas Rothe den erfahrenen Akteur als verlängerten Arm auf dem Spielfeld haben wollte. Nicht zuletzt brachte er ja etwas Kapitänserfahrung aus Unterwellenborn mit.

Die sportliche Pause im November begann für Martin Müller-Sachs ebenso wie für seine Mitspieler mit regelmäßigen Hausaufgaben. "Klar, wir sollten uns fit halten, wir hatten ja irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht doch bald wieder losgeht", blickt er zurück. Zwei, drei Aufgaben pro Woche standen auf dem Programm. Doch seitdem überhaupt nicht klar ist, wann und wie es weitergeht, ist das Fit-Halten zur persönlichen Aufgabe eines jeden Spielers geworden. Bei den familiären Pflichten ist das auch für ihn nicht immer leicht: "Und es ist schon schwierig, sich immer wieder zu motivieren", räumt er ein. Blickt er auf die Wetterlage, ist er gegenwärtig aber gar nicht so traurig, dass es mit dem Spielen derzeit nicht klappt. Dennoch: "Eine struktureller Wochenfahrplan mit Dienstag und Donnerstag Training und am Wochenende ein Spiel fehlt schon etwas."

Und so ist nicht nur der sportliche Chef auf dem Platz davon überzeugt, dass es einigen beim sportlichen Neustart schwer fallen wird, wieder etwas zu machen. Doch wann wird das sein? "Ich befürchte, dass wir vor April nicht mit dem Training wieder anfangen", so der zweitälteste Spieler bei den Teichelern, der zudem hofft, dass man dann zumindest die Hinrunde beendet und damit auch zu einer sportlichen Wertung kommt.

Und letztlich spekuliert Martin Müller-Sachs für seine Teicheler mit einem fünften Platz in einer Saison, nach der er eigentlich aufhören und sich nur noch bei den Alten Herren fit halten will. An eine Trainertätigkeit denkt er nicht: "Da hängt schon eine ganze Menge dran", zollt er den Übungsleitern Respekt, nachdem er selbst einmal eine Einheit bei der SG Traktor leitete. Insofern hat er auch ein Lob für den neuen Trainer übrig: "Er lässt sich immer etwas Neues einfallen, analysiert viel." Dass es da ab und an auch mal laut wird, stört den Saalfelder nicht. Und so freut er sich dann doch wieder auf den Rhythmus, den sportlichen Rhythmus bei der SG Traktor Teichel.