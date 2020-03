Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der größere Wille entscheidet

Mühlhausen. „Das war unser Spiel. Es hat sich ausgezahlt, dass wir einen großen Kader haben und auch unsere A-Junioren nun Fuß fassen. Wir wollen nun den Platz ganz oben verteidigen und wenn möglich auch aufsteigen“, war Matthias Bachmann, Trainer der SG Oberdorla/Görmar, nach dem Spiel fast genauso außer Atem wie seine Jungs. Es war ein nervenaufreibendes Spiel, in dem es bis Mitte der zweiten Halbzeit nicht absehbar, dass es einen so deutlichen Sieger geben würde. Die Hausherren haben beim 28:19 völlig verdient gewonnen, wenn vielleicht auch ein wenig zu hoch. „Wir mussten bis zum Schluss das Tempo hochhalten. Auch bei acht Toren plus habe ich die Jungs nach vorne getrieben“, so Bachmann weiter. Denn im Handball zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. In Wutha verlor die SG 17:22 und musste so fünf Tore aufholen. Beim neuerlichen Sieg geht demnach dieser Vergleich klar an die Randmühlhäuser.

Es war vor allem im ersten Durchgang eine zähe Partie. Vier Minuten bedurfte es, bis der erste Treffer fiel. Patrick Riemer war es. Doch dann gaben zunächst die Gäste den Ton an, die beim 5:3 aus deren Sicht erstmals mit zwei Toren kurzzeitig enteilten. Aber nervös wurden die Hausherren in der Damaschke-Halle, die prächtig gefüllt war, nicht. Beim 9:7 für die SG sah die Welt der Einheimischen wieder besser aus. Von da an ließ die Truppe von Matthias Bachmann und Steffen Jagemann nur noch einen Ausgleich zu. In die Pause ging es mit 12:9.

Aus dieser kamen die Hausherren deutlich entschlossener. Zwei Tore von Paul Zeng zum 14:9. Eine kleine Vorentscheidung. Wutha-Farnroda verstrickte sich mehr und mehr in Einzelaktionen. Spielfluss kam kaum noch auf. So häuften sich auch die technischen Fehler, die die Protagonisten aus den heimischen Gefilden zu nutzen wussten. Wie so oft spielten sie sich in einen Rausch, bejubelten frenetisch jede Aktion. Als dann zur Mitte des zweiten Durchgangs die Gäste nur noch zu viert auf dem Parkett standen war eine Vorentscheidung gefallen. Für Bögel war es zu viel, für ihn war nach drei Zeitstrafen vorzeitig Schluss. Die SG zog auf 24:17 davon, da störte es auch nicht, dass Trainer Bachmann wegen Meckerns eine Zeitstrafe bekam. Das wird sicherlich augenzwinkernd intern noch besonders ausgewertet. Fünf Minuten vor Schluss waren es neun Tore Unterschied, die es auch bis zum Schluss blieben. Bezeichnend die letzte Aktion von den Gästen. Der sonst so sichere und nervenstarke Toni Senf setzte einen Strafwurf neben den Kasten und die SG bildete den Siegerkreis. Eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf war es nicht, aber von Oberdorla/Görmar ein gewisser Gruß an die Umgebung.

„Das war ein richtiges Kampfspiel. Ohne viel Drumherum. Das haben wir uns einfach verdient. Die Jungs haben hervorragend bis zum Schluss gekämpft“, fasste nach dem Spiel auch Steffen Jagemann zusammen. Eine Besonderheit gab es noch, denn der aufmerksame Zuschauer wunderte sich, dass neben dem Kampfgericht eine dritte Person saß. Dies war der technische Delegierte Andreas Wilck, der die Geschehnisse des Kampfgerichtes beobachten sollte, denn dort gab in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Probleme. „Alles in Ordnung. Das hat gepasst heute“, war sein Fazit. Konnte man auch auf das Spiel der Hausherren übertragen.