Der Heiligenstädter Noah Löser ist zurück im Rennen

Heiligenstadt. Im Sprunggelenk waren alle Bänder kaputt – doch nach fast drei Monaten Pause will Läufer Noah Löser vom LTV Obereichsfeld jetzt wieder angreifen.

Seit einer guten Woche befindet sich Noah Löser wieder im Training. Endlich mal wieder die Laufschuhe schnüren und fleißig Kilometer abspulen – was für andere pure Überwindung ist, genießt der 19-Jährige. In den vergangenen drei Monaten war für den Athleten des LTV Obereichsfeld an Sport nämlich verletzungs- und krankheitsbedingt nicht zu denken.