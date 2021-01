Der Leinfelder Hartmut Rode lebt für den Kegelsport

Leinefelde-Worbis. Hartmut Rode ist und bleibt weiter fasziniert vom Kegelsport. Obwohl der zweifache Vater und dreifache Großvater auf 77 Lebensjahre zurückblickt, wirft er die geliebte Kugel noch immer gekonnt auf die Bahn, spielt in der Disziplin Classic in der zweiten Landesklasse sowie auf Schere in der Kreisliga für seinen SC Leinefelde.

In dem 1912 gegründeten Sportverein in der Stadt an der Leinequelle begann mit 14 Jahren seine sportliche Karriere. Allerdings rannte der Jugendliche zunächst dem Fußball hinterher, angeleitet vom damaligen Jugendtrainer Aloys Salzmann. Vier Jahre dauerte es, bis er während seiner Armeezeit vom Kegeln-Bazillus infiziert wurde bei der ASG Vorwärts Mühlhausen.

Auch im Studium weiter aktiv

Auch während des Maschinenbau-Studiums an der Technischen Universität (TU) Dresden forcierte und intensivierte er sein Agieren auf der Bahn bei der BSG TU in der Elbestadt. "Fußball habe ich in der Zeit nur noch gelegentlich gespielt", erklärt der gebürtige Leinefelder und berichtet stolz vom zweiten Platz bei den DDR-Studentenmeisterschaften im Asphaltkegeln 1968 im thüringischen Jena.

Mit der Rückkehr ins Eichsfeld prägte der Ingenieur weiter den Kegelsport in der Region. Bereits 1973 übernahm er das Amt des KFA-Vorsitzenden im Altkreis Worbis. Mit der Zusammenlegung des Sportkreises mit Heiligenstadt übernahm Hartmut Rode die Leitung für den gesamten Eichsfelder Sportkreis. "Bis dahin war Gerhard Werner zuständig für die Heiligenstädter Kegler, der auch viel zur Entwicklung unseres Sports in der Region beitrug", sagt der 77-Jährige voller Anerkennung über den Kegel-Enthusiasten aus der Kreisstadt, der vor einigen Jahren verstarb.

Vor einigen Jahren wurde der Kreisfachausschuss im Landkreis Eichsfeld getrennt. Während sich Rode weiter um die Scherenkegler kümmert, übernahm Marcel Lorenz von Einheit Worbis die Leitung der Classic-Aktiven.

Momentan wird die Classic-Variante bei Aktivist Sollstedt, Germania Wüstheuterode, VfL Hüpstedt, Einheit Worbis (früher FKV Leinefelde), Lok Leinefelde, KSV Reifenstein, SC Leinefelde und KV 1948 Dingelstädt betrieben, während das Scherenkegeln bei der SG Bodenrode/Westhausen, TSV Aufbau Heiligenstadt, TSV Rustenfelde, VfR Kirchgandern, Schwarz-Rot Wingerode und dem SC Leinefelde zuhause ist.

Zahl der Aktiven bleibt stabil

"Die Zahl der aktiven Spieler sind weitgehend stabil geblieben", erklärt der Kegeln-Veteran, bedauert aber den fehlenden Nachwuchs. Dabei bieten die Verantwortlichen in den Schulen immer wieder Übungen an, hat ein Sportlehrer das Kegeln sogar im Schulsport integriert. "Wir können einfach nicht mit dem dominanten Fußball konkurrieren", informiert Rode und hofft, dass die Kugeln so bald wie möglich wieder auf den momentan verwaisten Bahnen rollen werden.

"Hoffentlich wird der Neustart nicht zu schwierig und bleibt die Zahl der Aktiven einigermaßen konstant", bemerkt der KFA-Vorsitzende Schere und spricht von einem sehr attraktiven Sport, der den Ausführenden ein hohes Maß an Kondition, Konzentration und Bewegungs-Koordination abverlangt. Bis ins hohe Alter ist die Ausübung sogar auf höherem Niveau möglich, wofür Hartmut Rode das beste Beispiel darstellt.