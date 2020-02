Der Marathon beginnt: Budenzauber in Apolda startet am Sonntag

Wenn man ein Urgestein suchen würde, dann käme man an Andreas Müller nicht vorbei. 66 Jahre ist der Apoldaer alt. 1981, so erinnert er sich, hat er den BSC Aufbau in seiner Stadt mitgegründet. „Und bin seitdem im Vorstand als letzter Überlebender dieser Zeit“, sagt er. Und in seiner Funktion hat er vor knapp 20 Jahren eine Idee entwickelt, die sich als eines der Erkennungsmerkmale des Apoldaer Fußballs herauskristallisiert hat: der Hallenmarathon.

An diesem Wochenende geht’s los. Sonntag rollt das Leder in der Dreifelderhalle.

Mit den E-Junioren beginnt es, bis in den März geht es weiter, wenn dann die Alten Herren den Parkettboden unsicher machen. Gaaaaaaanz wichtig: „Wir spielen Fußball“, sagt Müller. Schon wenn sich die Mannschaften zurückmelden und die Frage aufkomme, ob man denn nach Futsalregeln spiele, werde das verneint. „Wir wollen die Jungs ja auf draußen vorbereiten, da spielen wir keinen Futsal“, sagt Müller. Eine klitzekleine Einschränkung gebe es aber doch: Ab der C-Jugend aufwärts nutze man zumindest den kleineren Futsalball, weil es sich doch stets als wenig sinnvoll herausgestellt habe, wenn die Großen mit der Pille in Fünfergröße in der Halle bolzen.

Für alle Altersklassen bietet der BSC Apolda ein Hallenturnier an – außer in der A-Jugend. Die Resonanz dort ließe doch zu wünschen übrig, weshalb man diesen Jahrgang eben auslässt. Gar nicht schlimm sei das, weil man doch in den anderen Altersklasse prächtig besetzt sei. Es sind immer mindestens zehn Mannschaften, die man für den Hallenmarathon in der Glockenstadt gewinnen könne. Klangvoll sei da manch Name. Magdeburg, Halle, Chemnitz – oder eben auch der FC Carl Zeiss Jena, der Traditionsverein in direkter Nachbarschaft, der schon zur Stammkundschaft gehöre. Auch in diesem Jahr würde der FCC mit seiner E-Jugend vertreten sein. Dazu natürlich die Vereine aus der Region wie Union Isserstedt oder der SC 03 Weimar, die das Apoldaer Angebot des Budenzaubers gern annehmen. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit unserem Hallenmarathon einen guten Namen gemacht“, sagt Müller. In der Tat: Die Nachfrage sei enorm, in mancher Altersklasse habe man in der Vergangenheit zwei Turniere durchführen müssen, damit alle dabei sein können.

Die Vorbereitungen beginnen für Andreas Müller und seine Helfer stets im September. Dann werden die Einladungen in die ganze Republik versendet. Meist kämen bis Mitte Oktober die Rückmeldungen, hernach werde ein zweiter Schub Einladungen herausgeschickt. Im November, so berichtet es der Apoldaer, stünden dann die Teilnehmerfelder fest. Sponsoren werden gesucht, Unterstützung vom lokalen Supermarkt oder Sportartikelgeschäft gesichert. Oder eben auch von der Kommune. „Was uns sehr freut ist, dass uns die Stadt Apolda jedes Jahr Zeiten in der Dreifelderhalle zur Verfügung stellt“, sagt Müller.

In den nächsten Wochen werden also viele Vereine aus Nah und Fern in die Glockenstadt reisen – mittendrin wird immer Andreas Müller sein. Was ihm aber auch am Herzen liegt, ist der eigene Nachwuchs des Vereins. Sehr viele Spieler habe er groß werden sehen. Vom Kind, das dem Ball ganz ohne Taktik hinterherjagt, bis hin zum jugendlichen Talent, was den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Den Hallenmarathon haben sie alle mitgemacht – dank einer Idee, die Andreas Müller und die Seinen vor knapp 20 Jahren hatten. Zum Glück.