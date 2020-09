Der Mosbacher SV ist erneut der Topfavorit

Eisenach. Die Fußball-Trainer aus der Region blicken auf die am Wochenende beginnende Kreisoberliga-Saison.

Am Samstag geht’s los. Mit dem Spiel zwischen der SG Ruhla/Wutha-Farnroda und der SG Vacha/Martinroda wird die neue Saison in der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen eröffnet. Wir sprachen mit den Trainern der elf Teams aus den Bereichen Eisenach und Gotha über Vorbereitung, Personelles und Ziele. Topfavorit auf den Titel, so sehen es die meisten Trainer, ist der Mosbacher SV.