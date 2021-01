Der ruhige Kapitän der HSG Saalfeld/Könitz

Manchmal braucht man zwei Anläufe: Bereits vor drei Jahren sollte Florian Gerner, Torhüter bei der HSG Saalfeld-Könitz, Kapitän beim Handball-Landesligisten werden. Dann riss sich der heute 28-Jährige das Kreuzband, das Sporttreiben rückte in weite Ferne. "Nachdem Stefan Oertel Trainer bei uns wurde und ich auch wieder im Tor stehe, bin ich es jetzt geworden", sagt der junge Mann. Und er hält die Funktion auch bei den Handballern - eigentlich ist diese Position im Gegensatz zum Fußball nicht zwingend vorgeschrieben - für durchaus sinnvoll: "Es gibt immer Sachen, die man besprechen muss." Zumal es bei der HSG seit einiger Zeit keinen Mannschaftsrat mehr gibt.

Und klar, zur Zeit braucht man den auch nicht. Der Ball ruht - und wird das nach Einschätzung von Florian Gerner auch noch einige Weile tun: "Ich bin ehrlich, ich hoffe, dass die Saison komplett abgesagt und dann im Spätsommer wieder komplett bei Null angefangen wird." Denn der Neu-Anfang, wann immer der auch sein wird, wird schwer: "Ich bin komplett eingerostet", gibt Florian Gerner zu. Natürlich versuchte er, sich fit zu halten, fuhr anfangs Fahrrad. "Ich bin aber eher der Fitness-Studio-Typ, doch da geht ja zur Zeit auch nix", räumt er ein. Und so bleibt als sportliche Alternative fast nur noch die Umgestaltung des Gartens, die Aufstockung der Holz-Reserven für den Kamin.

Dabei kann Florian Gerner fast nicht ohne den Sport. "Ich habe bereits in der ersten Klasse mit dem Handball angefangen", erzählt er. Gleichzeitig war er Schwimmer, stand sporadisch im Fußballtor und schaute auch einmal kurz beim American Football vorbei. Hängen geblieben ist er beim Handball, wobei er anfangs bei den D-Junioren als Feldspieler und Torwart unterwegs war. Letztlich blieb er im Kasten, schaffte es sogar bis in die Landesauswahl. Dass das eine ganz spezielle Position ist, weiß er: "Klar, man muss ein bisschen schmerzfrei sein."

Und die Position kommt auch seiner Kapitäns-Funktion zugute: Aus 30, 40 Meter Entfernung sieht man vieles besser, hat das gesamte Spielfeld im Blick. Allerdings gehört Florian Gerner eher zu den ruhigeren Typen, "Stimmungsmacher sind andere", sagt er. Wenn er mal laut wird, dann liegt es an einer löchrigen Deckung, "wenn Mist gebaut wird im Spiel", umschreibt es der Sportfan, der sich übrigens neben Handball für den regionalen Fußball interessiert: Nicht selten ist er bei den Spielen des FC Saalfeld oder auch in Remschütz dabei.

Ja, und Handball schaut er natürlich auch im Fernsehen. Gerade jetzt, wenn die WM in Ägypten stattfindet. Auch wenn die Deutschen gegen Ungarn in dieser Woche verloren, "Platz vier oder fünf ist durchaus drin", sagt Gerner, der es aber nicht gut findet, dass die Weltmeisterschaft in diesen Pandemie-Zeiten stattfindet. Zweifelhaft, ob das auch den Spielern so gänzlich ohne Zuschauern in den Hallen Spaß macht: "Ich jedenfalls spiele viel lieber vor Publikum."

Und vielleicht erfüllt sich für den werdenden Vater vor dem lautstarken Publikum in der Gorndorfer Dreifelderhalle noch eine sportliche Hoffnung: "Wenn wir das Aufstiegsrecht hätten, würde ich gern aufsteigen, in der Thüringenliga spielen." Diesen Wunsch teilt er übrigens mit dem Gros der Mannschaft: "Wir würden nicht Nein sagen", sagt der Zerspannungsmechaniker, der bei der SAMAG in seiner Heimatstadt als Schichtführer arbeitet. Aber für dieses Aufstiegsrecht müsste man erst einmal wieder um Punkte spielen dürfen.