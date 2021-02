Der Saalfelder Silvio Schierle und das Ringgefühl

Silvio Schierle beim Training in seiner Berliner Trainingsgruppe. Der Saalfelder war am Wochenende erstmals wieder im Ring aktiv.

Dass manchmal nicht aller guten Dinge drei sind, musste Boxer Silvio Schierle am Montag leidvoll erfahren. Nach zwei Siegen am Wochenende verlor der Saalfelder beim Round-Robin-Turnier in Köln am Montag gegen den türkischen WM-Teilnehmer Birol Aygün. Trotzdem tritt Schierle, dessen Vater aus der Boxsportnation Kuba stammt, nach einem Jahr ohne Wettkampf zufrieden die Heimreise nach Frankfurt (Oder) an und hat nach etwas Erholung und zwei Tagen Pause bereits das nächste große Ziel vor Augen, um sich noch für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.