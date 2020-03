Sven Rupprecht (hier in einem früheren Spiel) trifft doppelt in Halle.

Der Staffelleiter brachte diesmal Glück

Dem Vereinssprecher schwante nichts Gutes, als er vor dem Spiel der Rudolstädter im altehrwürdigen HWG-Stadion am Zoo in Halle/Saale so wie Ex-Vorstand Frank Häßner und Vereinsfotograf Achim Freund von Oberliga-Staffelleiter Frank Nicolai begrüßt wurde. Denn schließlich hatte der Schulleiter einer Sekundarschule und Lehrer für die Fächer Mathematik und Chemie in Sachsen-Anhalt den Grün-Gelben vor zwei Wochen bei seinem Besuch in Sandersdorf kein Glück gebracht. Doch diesmal sollte es anderes werden.

Auf dem tiefen Geläuf, das von den Akteuren auf dem Rasen alles abverlangte, entwickelte sich zunächst eine Begegnung zwischen den Strafräumen mit Vorteilen für die Einheit, aber ohne bemerkenswerten Aktionen vor den Toren. So kam die Führung der Hausherren nach einem Einwurf und einer Eingabe, die den Schützen Erick Kirst ziemlich unbewacht zehn Meter vor der Box des machtlosen Adam Marczuk sah, nach dem ersten Angriff überhaupt doch einigermaßen überraschend (19.).

Aber die Thüringer waren ob des Rückstandes nicht geschockt. Als ein Freistoß des wiederum starken Tom Krahnert in den Strafraum der Hallenser segelte, preschten zwei Rudolstädter am Spielgerät nur um Haaresbreite vorbei (23.). Knapp 60 Sekunden später der Ausgleich. Erneut war Krahnert der Ausgangspunkt. Er zirkelte einen Standard von der Mittellinie auf den Kopf von Lucas Schirrmeister, der unhaltbar traf (24.). Damit war der FC wieder im Spiel und in der Folge mit großem kämpferischem Einsatz, bei dem die Barth, Bismark, Kaiser, Szymanski und Co. um jeden Ball fighten, bemüht, die Führung zu erzielen. Nach einer weiteren sehr guten Möglichkeit von Marco Riemer (29.) erreichten die Gäste ihr Nahziel. Ein perfekter Angriff über mehrere Stationen brachte Sven Rupprecht nach einem Zuspiel von Tim Rühling in sehr gute Position. Beim Umkurven des VfL-Keepers wurde er von diesem gefoult - hier ließ der Unparteiische sehr gut Vorteil laufen - rappelte sich aber wieder hoch und lenkte ein, wobei das Leder noch von einem gegnerischen Abwehrspieler abgefälscht wurde (35.).

Mit einer Gelegenheit von Robert Bismark (42.) endete eine 1. Halbzeit, die der Staffelleiter, der seine wichtige ehrenamtliche Tätigkeit nicht als Schreibtischjob, sondern als Aufgabe unmittelbar bei den Oberligavereinen betrachtet und der deshalb an den Spieltagen sehr oft in den Landesverbänden Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs ist, so einschätzte: „Rudolstadt hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt.“

Erwartungsgemäß kam die Mannschaft von Trainer Renè Behring, der zwei Mal wechselte, mit Druck aus der Pause. Nun hatte sie den Wind mehr im Rücken. Aber sie konnte sich in Tornähe kaum entscheidend durchsetzen, so dass Marczuk lange Zeit nicht ernsthaft beschäftigt wurde. Als nach einer guten Stunde die Post über die rechte Seite bei Rudolstadt abging und Rühling wieder Rupprecht in Szene setzte, behielt dieser die Übersicht und traf, fast schon abgeblockt, doch noch zum 3:1 (61.). „Ein Traumtor“, schnalzte selbst Frank Nicolai mit der Zunge. Und auch sein Trainer freute sich über den Torerfolg seines Flügelflitzers. „Ruppi hat in den letzten Spielen einige Bälle für Tore aufgelegt. Nun hat er sich mit Mut und Entschlossenheit endlich selbst belohnt.“

In den nächsten Minuten verpasste der FC Einheit zwei Mal die Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung. Zunächst fand Rühling bei einem schulmäßigen Konter in Halles Schlussmann Max Stamer bei einem Schuss aus zehn Meter seinen Meister (65.). Dann zögerte der eingewechselte George Seturidze zu lange mit dem Abschluss (83.), wobei die Gäste bei weiteren Angriffen vielleicht da und dort die letzte Konsequenz beim Pass in die Tiefe vermissen ließen. Da die Jähnisch-Elf den Kontrahenten immer wieder beschäftigte, konnte dieser auch nicht mit „Mann und Maus“ stürmen.

Das sollte sich erst nach dem überraschenden Anschluss ändern, bei dem sich Torwart und Hintermannschaft nach einem hohen Ball nicht einig waren und Arnold Schunke aus 15 Metern ins verlassene FC-Tor köpfen konnte (84.).

Nun musste der Gast noch um den Sieg zittern und Marczuk war zweimal gefordert (86., 87.), um ein 3:3 zu verhindern. Das tat er mit starken Paraden. Aber auch seine Vorderleute warfen sich in die Schüsse und hielten so ihren Kasten sauber, wobei Halle in den letzten 20 Minuten nach drei Wechseln und der Verletzung von Innenverteidiger Gino Böhne mit einem Spieler weniger auskommen mussten.

Erst nach vier Nachspielminuten war der zehnte Sieg der Rudolstädter, der fünfte nach Auswärtsfahrten, unter Dach und Fach. Dass die Partie, ähnlich wie die zuletzt gegen Martinroda, so etwas wie ein Abnutzungskampf war, zeigte auch der Umstand, dass drei Hallenser und vier Rudolstädter Verletzungen meldeten, die der Schiedsrichter im Spielprotokoll festhielt.

Die Bewertung des Ergebnisses fiel unterschiedlich aus. Renè Behring sprach von einem glücklichen Rudolstädter Sieg und vertrat die Auffassung, dass ein Unentschieden die Leistungsverhältnisse widergespiegelt hätte. „Ich denke, beide Mannschaften hätten mit jeweils einem Punkt leben können“, diktierte er dem Vereinssprecher ins Aufnahmegerät.“ Kollege Holger Jähnisch sprach indes von einem aufgrund der vielen gut herausgespielten Offensivaktionen und der souveränen Spielweise auch im zweiten Abschnitt von einem verdienten Sieg seiner Schützlinge, auch wenn sie am Ende kurz gewackelt und zu wenig für die Entlastung getan hätten.

Das letzte Wort gehört natürlich Staffelleiter Frank Nicolai. „Es war ein interessantes, kampfbetontes Spiel. „Rudolstadt hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und am Ende verdient gewonnen“, lautete sein Fazit.