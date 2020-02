Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der SV Pöllwitz und die Suche nach dem verlorenen Glück

Es ist wie verhext. Eigentlich hätten die Keglerinnen des SV Pöllwitz gute Chancen gehabt, trotz eher mäßiger Saison das internationale Geschäft ins Visier zu nehmen. Hintereinander spielten die „Mücken“ gegen die drei Kellerkinder der 1. Bundesliga und konnten nach der indiskutablen Leistung beim FSV Erlangen-Bruck und dem Heim-Remis gegen Schlusslicht Walhalla Regensburg auch in Karlstadt keinen Sieg davon tragen.

4:4 endete die Partie beim Vorletzten, die zwar keinen Sieger hatte, mit den Pöllwitzerinnen aber sehr wohl einen Verlierer. „Es lief sehr unglücklich – wie schon das ganze Jahr. Letzte Saison ist uns alles in den Schoß gefallen und nun läuft es genau umgekehrt“, konstatiert SVP-Trainer Ronny Hahn. Dabei sah es am Sonntagnachmittag bis tief in den letzten Satz nach dem erhofften Auswärtssieg aus. Fünf Wurf vor dem Ende führten die Thüringerinnen noch mit 25 Holz, ehe Karlsbads Jennifer Weis zum großen Finish ansetzte und ihrem Team über die Gesamtkegel (3320:3317) tatsächlich noch das Remis sicherte.

Drei Holz stehen Auswärtssieg im Wege

Da half es auch nichts, dass mit Anna Müller, Marie-Christin Illert, Friederike Pfeffer und Diana Langhammer gleich vier Pöllwitzerinnen ihre Mannschaftspunkte holten. Müller und Langhammer zeigten mit 590 bzw. 596 Holz eine starke Auswärtsleistung auf der nicht einfach zu bespielenden Bahn, auch mit Pfeffers Leistung war Ronny Hahn vollauf zufrieden. Bei Illert, wie auch Pia Köhler und Maria Dix machte er hingegen jeweils eine völlig verschlafene Bahn aus.

„Da brauchen wir auch nicht mehr darüber nachdenken, an welcher Stelle die drei Holz fehlen“, so Pöllwitz’ Trainer, der sich über die verpasste Chance ärgert, der Saison doch noch eine positive Wendung zu geben. „Wir hätten oben heranschnuppern können, aber es sind immer wieder Kleinigkeiten, die uns das verbauen. Die anderen Mannschaften stellen sich auch blöd an, aber wir können das nicht nutzen.

Die Spielstatistik im Detail