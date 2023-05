Der ThSV Eisenach bleibt nach dem Sieg gegen N-Lübbecke auf Aufstiegskurs

Eisenach. Der ThSV Eisenach gewinnt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg gegen den direkten Kontrahenten N-Lübbecke mit 27:19. Das Duell war geprägt von starken Abwehrreihen.

Geschafft! Eisenach hat in einem erneuten Kraftakt dem direkten Kontrahenten um den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga einen Schlag versetzt. Mit 27:19 (11:8) bezwangen die ThSV-Männer den zuvor punktgleichen TuS N-Lübbecke vor der Rekordkulisse von 2610 begeisterten Zuschauern.

Das Spiel begann wie erwartet. Mit zwei bombenfesten Abwehrreihen. Die Gäste brauchten sogar fast neun Minuten bis zu ihrem ersten Treffer. Weil Eisenach auch reichlich Möglichkeiten wegließ, stand es nach zehn Minuten nur 2:2.

Unter ihrem alten Namen Nettelstedt hatten die Ostwestfalen vor über vierzig Jahren drei Mal Europapokale gewonnen. Inzwischen ist TuS N-Lübbecke dass, was man eine „Fahrstuhlmannschaft“ nennt. Doch auch Abstiege aus der ersten Liga brachte das Team, dass schon lange von einem Glücksspielunternehmen gesponsort wird, nicht aus dem Tritt. Auch in dieser Saison gehörte N-Lübbecke zu den Top-Kandidaten auf einen Aufstiegsplatz. Doch bei N-Lübbecke zittern zuletzt die Nerven. Zuletzt warf man nach dem Auswärtssieg in Dessau die Super-Ausgangsposition zuhause gegen Nordhorn wieder weg.

Ein bisschen nervös wirkte zu Beginn Eisenachs Fynn Hangstein, der nach der Saison zu N-Lübecke wechselt. Zeitstrafe, Fehlwurf und vergebener Siebenmeter – kein perfekter Start für Eisenachs besten Schützen, der dann aber nach Sauls Scheitern im Nachsetzen und darauf im Konter zum 6:4 und 7:4 traf (18.). Als dann auch noch Weyhrauch zum 8:4 durchmarschierte, animierte Hangstein die Massen auf den Rängen. Weil Jepsen hielt wie ein Teufel, hätte der ThSV nun entscheidend davoneilen können. Doch eine 7:6-Variante endete zum Ärger des Trainers nach Fehlwurf Hangsteins im leeren Eisenacher Tor zum 8:5. Doch der ThSV-Torjäger hatte sich inzwischen warmgeschossen. Bis zur 27. Minute dauerte es mit dem 10:6 für ein zweistelliges Eisenacher Ergebnis. Zur Pause hieß es 11:8 und ältere Handballfreunde fühlten sich an Halbzeitresultate vor vierzig Jahren erinnert.

N-Lübbecke brauchte Ideen, um Eisenachs starke offensive Abwehr zu überwinden. Der beste TuS-Schütze Skoblien durfte dabei nicht mehr helfen, weil er kurz vor dem Pausenpfiff nach Foul an Weyhrauch von den WM-Schiedsrichtern Schulze und Tönnies (Magdeburg) Rot kassierte.

Doch die blaue Abwehr hielt. Der Vorsprung schmolz nicht. Im Gegenteil. Die Gäste blieben zwar in Sichtweite, brauchten dann aber langsam ein Fernglas, als der überragende Hangstein (13 Tore) das 19:13 (48.) erzielte. Am Ende feierte die Aßmann-Halle einen grandioses 27:19, das Platz zwei sichert.