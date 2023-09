Deutsche Basketballer im WM-Halbfinale - nun gegen USA

Manila. Erstmals seit der Ära Nowitzki stehen die deutschen Basketballer wieder im WM-Halbfinale und fordern nun Topfavorit USA heraus.

Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft das Halbfinale erreicht und kämpfen am Wochenende in Manila um die Medaillen. Das Team um den dieses Mal schwachen Kapitän Dennis Schröder gewann am Mittwoch im Viertelfinale gegen Außenseiter Lettland knapp mit 81:79 (36:34). Für Deutschland ist es das erste WM-Halbfinale seit 2002. Damals gewann die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in den USA Bronze.

Im Kampf um den Finaleinzug geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) gegen Topfavorit USA. Die NBA-Stars um Anthony Edwards hatten am Dienstag Italien mit 100:63 deklassiert.

Gegen Lettland war Rückkehrer Franz Wagner mit 16 Punkten bester Werfer. Schröder tat sich vor 7584 Zuschauern dagegen schwer und blieb in der gesamten ersten Halbzeit ohne Punkt. Der 22 Jahre alte Wagner hatte zuvor vier Spiele wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Auch Andreas Obst (13) und Moritz Wagner (zwölf) spielten stark. (dpa)