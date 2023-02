Deutsche Biathletinnen holen Staffel-Silber bei Heim-WM in Oberhof

Oberhof. Trotz schwieriger Bedingungen haben die deutschen Biathletinnen bei der Heim-WM in Oberhof mit der Staffel die Silbermedaille gewonnen.

Die deutschen Biathletinnen haben bei der Heim-WM in Oberhof Silber mit der Staffel gewonnen. Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick mussten sich am Samstag bei schwierigen Bedingungen mit viel Wind und Regen nur den Italienerinnen geschlagen geben. Dritter wurden die Schwedinnen. Nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung für Denise Herrmann-Wick war es in Thüringen die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband.

Letztmals hatte eine deutsche Frauen-Staffel vor sechs Jahren im österreichischen Hochfilzen den WM-Titel gewonnen, bei der vergangenen WM auf der Pokljuka hatte es 2021 ebenfalls Silber gegeben. Zuvor hatten die deutschen Frauen in diesem Winter schon in drei von vier Staffel-Wettbewerben auf dem Podest gestanden.

Lange war unklar, ob das Rennen über 4x6 Kilometer überhaupt stattfinden konnte. Eine Sturmwarnung mit angekündigten starken Böen und Windgeschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern pro Stunde hatten bereits am Freitagabend zu einer Krisensitzung mit den lokalen Organisatoren und dem Weltverband IBU geführt. Erst am Samstagmorgen wurde entschieden, dass vor ausverkauftem Haus von 23 500 Zuschauern gestartet werden kann. Zuvor hatte die deutsche Männerstaffel beim Sieg Frankreichs Platz fünf belegt.

