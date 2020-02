Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dezimierte Schwarzaer ohne Chance

Zum vierten Durchgang der Landesliga im Gewichtheben empfing der SV 1883 Schwarza die Heber aus Herbsleben. Diese hatten das Pech, im vorhergehenden Durchgang zwei Starter eingesetzt zu haben, die noch nicht startberechtigt waren. Damit schafften sie eine Nullnummer, die ihnen zwei Wochen später nicht wieder passieren sollte.

So reisten sie mit sechs Hebern ins Gemeindetal und konnten schon vor dem Wiegen sich über die drei Siegpunkte freuen. Denn die Gastgeber brachten nur drei Aktive auf die Bohle, obwohl mindestens vier nötig wären. Lisa Möller musste schon Tage zuvor erkältungsbedingt passen, Alexander Meinhardt-Heib war im Urlaub und Max Nessen meldete sich einen Tag zuvor verletzt. So gab es die dünne Personaldecke nicht her, neben der Absicherung des Kampfes auch noch einen vierten Heber zu stellen. Der hätte über sich hinauswachsen müssen, denn am Ende hätte man mehr als 260 Punkte zusätzlich für einen Sieg gebraucht.

So zeigten alle drei Akteure sechs gültige Versuche, wobei Marko Scherf in seinem ersten Saisonkampf sich schon in sehr guter Form zeigte und bester Heber der Schwarzaer war. Jakob Nikolaschin blieb unter seinen Möglichkeiten, während Heide Schubert eine solide Leistung bot.

Die 560 Sinclairpunkte gehen aber trotzdem in die Wertung ein, die drei Wertungspunkte konnten die Herbslebener aber mit ins Spargeldorf nehmen.