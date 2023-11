DFB-Elf vorerst ohne Stuttgarts Chris Führich

Frankfurt am Main Julian Nagelsmann muss weiter improvisieren. Chris Führich fehlt dem Bundestrainer vor dem Länderspiel in Berlin gegen die Türkei.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nimmt die Vorbereitung auf die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich auch ohne Chris Führich auf. Beim Stuttgarter Offensivspieler bahne sich ein Infekt an, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit: Der Debütant der USA-Reise wird möglicherweise später nachkommen.

DFB-Elf: Kein Ersatz für Chris Führich

Kurz zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits den Neuling Grischa Prömel (TSG Hoffenheim) für den angeschlagenen Dortmunder Felix Nmecha nachnominiert. Einen Ersatz für Führich wird es nicht geben. Damit stehen Nagelsmann für die Spiele am Samstag in Berlin und am Dienstag in Wien 25 Profis zur Verfügung, davon vier Torhüter. (sid)