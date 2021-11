DFB: Flick äußert sich zum Foul an Leon Goretzka

Wolfsburg. Leon Goretzka wurde beim 9:0-Sieg von Deutschland gegen Liechtenstein brutal umgetreten. Anschließend zeigte Jens Hofer eine schöne Geste.

Als die Szene noch einmal wiederholt wurde, musste Bundestrainer Hansi Flick im Interview bei RTL erschrocken durchpusten. Der Liechtensteiner Jens Hofer hatte Leon Goretzka im eigenen Sechzehnmeterraum kurz nach dem Anpfiff brutal umgetreten. Schiedsrichterin Ivana Martincic pfiff Elfmeter, zeigte Hofer die Rote Karte. Goretzka konnte weiterspielen, nachdem er lange behandelt wurde.

Deutschland schießt neun Tore gegen Liechtenstein

Deutschland gewann das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein bei der Verabschiedung von Joachim Löw anschließend 9:0 (4:0). Daniel Kaufmann (20.) traf ins falsche, Ilkay Gündogan (11./Foulelfmeter), Leroy Sané (22./49.), Marco Reus (23.), Thomas Müller (76./86.) und Ridle Baku (80./89.) fanden das richtige Tor. Deutschland hat sich bereits für die Winter-WM 2022 in Katar qualifiziert.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Versöhnliche Geste. Leon Goretzka mit dem Liechtensteiner Jens Hofer, der ihn zuvor hart gefoult hatte. Foto: firo

Der Abend war also ein gelungener, nur das Foul von Jens Hofer verschreckte. Dieser hatte Leon Goretzka allerdings nicht gesehen, der Liechtensteiner war selbst schockiert, das zeigte er noch auf dem Rasen. Er entschuldigte sich mehrfach bei Goretzka, begleitete ihn sogar vom Platz. Eine schöne Geste.

Leon Goretzka wurde in der Halbzeit ausgewechselt

Leon Goretzka blieb in der Halbzeitpause allerdings in der Kabine, für ihn kam Florian Neuhaus. "Wir wollten kein Risiko eingehen und haben ihn rausgenommen“, erklärte Bundestrainer Hansi Flick. „Was, glaube ich, die richtige Entscheidung war.“

Nationalmannschaft gegen Liechtenstein ohne MüheGoretzka sei noch mal untersucht worden. „Ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit kann nach Armenien.“ Am Sonntag spielt Deutschland in Armenien (18 Uhr/RTL), es ist das letzte WM-Qualifikationsspiel und der DFB-Abschluss in diesem Jahr. „Leon ist ein Spieler, den wir brauchen. Er ist für uns sehr wichtig, weil er die Defensive immer wieder stärkt, weil er für uns sehr gute und wichtige Ballgewinne hat“, sagte Flick. (las)