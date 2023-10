DFB-Frauen: Theater um Martina Voss-Tecklenburg - Ärger im Team immer größer

Frankfurt. Erst besucht der Kanzler die DFB-Frauen, dann funkt Martina Voss-Tecklenburg dazwischen: Horst Hrubesch kann der Start nicht gefallen.

Eigentlich hätte Horst Hrubesch aus dem Dialog am Anstoßkreis auf dem DFB-Campus einiges mitnehmen können. Wenn der mächtigste Mann im Staate dem Interimstrainer deutscher Fußballerinnen im Sprühregen ehrfurchtsvoll zuhört und bald darauf am Platzrand versichert, für die Nations-League-Spiele gegen Wales ins Sinsheim (Freitag, 17.45 Uhr/ARD) und dann in Island (20 Uhr/zdfsport.de) die Daumen zu drücken, ist das ja ein Ansporn.

Doch was der 72-jährige Hrubesch bei der hochrangigen Stippvisite von Bundeskanzler Olaf Scholz noch nicht wissen konnte: dass seine Vorgängerin Martina Voss-Tecklenburg wenig später mit ihrem ersten Statement seit ihrer Erkrankung dazwischenfunken würde. Ihre Botschaft: Die Bundestrainerin möchte bald die Analyse fortsetzen und dann weitermachen. Sie sei zur Zusammenarbeit bereit und erwarte „kurzfristig einen Termin“. Realsatire oder Seifenoper?

+++ DFB-Frauen: Verhalten von Martina Voss-Tecklenburg macht Spielerinnen fassungslos +++

Der DFB reagierte am Mittwoch mit größter Zurückhaltung. „Wir möchten klarstellen, dass uns Martina Voss-Tecklenburg übermittelt hat, erst nach einer Bedenkzeit für ein persönliches Gespräch nach ihrem Erholungsurlaub zur Verfügung zu stehen. Dies haben wir respektiert und so eingeplant.“ Erst nach dem Urlaubsende wolle man mit der 55 Jahre alten Duisburgerin reden. Diesem Austausch „wollen und werden wir nicht vorgreifen“. Priorität hätten die Länderspiele. Hinter den Kulissen ist die Verstimmung über Voss-Tecklenburg groß, die die erste Arbeitswoche des Nothelfers Hrubesch empfindlich stört. Dass angeblich ihr ganzes Interesse dem „Wohl und dem Erfolg dieser mir ans Herz gewachsenen Mannschaft“ gilt, könne nicht ernst gemeint sein, heißt es aus dem Team hinter dem Team, das teils mit blankem Unverständnis reagiert.

Horst Hrubesch leitet das Training bei den DFB-Frauen. Das Chaos um Martina Voss-Tecklenburg erschwert ihm die Arbeit. Foto: dpa

Wenig Zustimmung aus dem Team für Martina Voss-Tecklenburg

Das Ping-Pong-Spiel um die öffentliche Deutungshoheit geht munter weiter. Mit ihrer mehrseitigen Einlassung hinterlegt Voss-Tecklenburg vor allem einen Anspruch auf die Bezüge ihres bis 2025 laufenden Vertrags. Viele fragen sich, was die frühere Sympathieträgerin mit ihrem Vorstoß bezweckt, der vom Inhalt und Zeitpunkt als Affront gewertet werden muss. Bezeichnend, wem das gefiel: Marina Hegering signalisierte ihre Zustimmung, aber damit war die Abwehrspielerin aus dem aktuellen Kader ziemlich allein. Die ablehnende Haltung gegenüber Voss-Tecklenburg ist verbürgt, das sportliche und kommunikative Desaster bei der WM in Australien ebenso. Dass sich die Akteure in den Analysen gegen sie ausgesprochen haben, weiß die 2018 auf Hrubesch gefolgte Cheftrainerin, die bestürzt reagiert haben soll. Am 8. September vermeldete der DFB ihre Erkrankung.