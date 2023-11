DFB-Fußballerinnen ohne Schüller

Frankfurt/Main Lea Schüller fällt für die beiden wichtigen Nations-League-Spiele der deutschen Fußballerinnen am 1. Dezember in Rostock gegen Dänemark und vier Tage später gegen Wales in Swansea aus.

Lea Schüller fällt für die beiden wichtigen Nations-League-Spiele der deutschen Fußballerinnen am 1. Dezember in Rostock gegen Dänemark und vier Tage später gegen Wales in Swansea aus.

Die Stürmerin verletzte sich im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain und wird sich in der kommenden Woche weiteren Untersuchungen unterziehen. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte Lena Petermann nach, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Die deutsche Auswahl (9 Punkte) ist gegen Dänemark (12) richtig gefordert. Das deutsche Team, im Hinspiel 0:2 unterlegen, muss den direkten Vergleich für sich entscheiden, um die Führung in der Gruppe zu übernehmen. Nur als Gruppensieger würden die deutschen Frauen Ende Februar im Finalturnier der Nations League um einen der zwei europäischen Olympia-Plätze für Paris 2024 spielen. Frankreich ist als Gastgeber gesetzt.