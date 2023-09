DFB-Kapitän Gündogan: „Mannschaft muss sich hinterfragen“

Wolfsburg. Bundestrainer Hansi Flick klammert sich nach dem 1:4 gegen Japan an seinen Job. Kapitän Ilkay Gündogan sieht das Team in der Pflicht.

Hansi Flick stapfte völlig bedient unter wütenden Pfiffen in die Katakomben der Volkswagen-Arena, auf der Tribüne blickten sich Rudi Völler, Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke fassungslos an. Nach der Bankrotterklärung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim 1:4 (1:2) gegen den WM-Schreck Japan scheinen die Tage des Bundestrainers gezählt − doch Flick klammert sich an seinen Job.

„Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer“, sagte er. Doch statt des erhofften Aufbruchs in Richtung Heim-EM gab es einen erneuten Zusammenbruch, die Treuebekundungen der Bosse sind nun nichts mehr wert. Das schwant auch Flick. „Ich weiß, dass im Profifußball sehr viel Dynamik drin ist. Ich kann nicht absehen, was ansonsten noch kommt.“

Gündogan: „Japan in allen Belangen überlegen“

Der neue DFB-Kapitän llkay Gündogan sagte: „Ich weiß nicht, ob ich das Wort Blamage benutzen würde, aber man muss ehrlich sein: Japan war klar besser und uns in allen Belangen überlegen. Wir machen viel zu viele individuelle Fehler. Der Trend spricht für sich, Anspruch und Realität liegen weit auseinander, das ist hart und enttäuschend. Wir sind gerade nicht gut genug, das ist ein ganz bitterer Tag. Die Mannschaft muss sich hinterfragen.“ (fs/sid)