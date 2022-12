DFB-Kapitän Neuer macht weiter: "Schließe Rücktritt aus"

Doha. Kapitän Manuel Neuer will seine Karriere als deutscher Nationalspieler fortsetzen. Er könnte dann Rekordspielführer des DFB werden.

Die Diskussion um Rücktritte aus der deutschen Nationalmannschaft ist nach dem peinlichen WM-Aus am Donnerstagabend in vollem Gange. Während Thomas Müller darüber nachdenkt, im Alter von 32 Jahren seine DFB-Karriere zu beenden, will Kapitän Manuel Neuer unbedingt weitermachen.

„Solange ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen“, sagte der Kapitän der Nationalmannschaft nach dem 4:2 (1:0)-Erfolg über Costa Rica, der nicht zum Weiterkommen ausreichte, da Spanien parallel überraschend Japan unterlag (1:2). „Wir sind natürlich alle frustriert, und das ist schwer zu verarbeiten für uns, und wir werden sicherlich brauchen, um das zu verstehen, was hier passiert ist“, sagte Neuer nach seinem 117. Länderspiel.

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel

Vor über 13 Jahren absolvierte Neuer sein erstes Länderspiel - es war ein 7:2-Erfolg über die Vereinigten Arabischen Emirate. In der Vorbereitung zur WM 2010 wurde er Stammtorwart - er profitierte von einer Verletzung der damaligen Nummer eins René Adler.

Manuel Neuer: Nur Matthäus war häufiger Kapitän

Seinen Stammplatz gab Neuer nicht mehr her. Er war bei vier Welt- (2010, 2014, 2018, 2022) und drei Europameisterschaften (2012, 2016, 2021) Nummer eins des DFB-Teams. Als Deutschland 2014 den Weltmeistertitel holte, war er der beste Spieler. Die Liste seiner persönlichen Auszeichnungen ist lang: Fünfmal wurde er zum Beispiel zum Welttorhüter ernannt. Seit dem 17. November 2020 ist er Rekordtorhüter der Nationalmannschaft.

Schon lange zuvor, im September 2016, wurde er als Nachfolger von Bastian Schweinsteiger Kapitän der Nationalmannschaft. 60-mal trug er bisher die Kapitänsbinde, in der Rangliste liegt nur noch Lothar Matthäus 75) vor ihm.

Sollte sich der DFB dafür entscheiden, mit Neuer in die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 zu gehen, dürfte er Rekordspielführer des DFB werden. Und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) würde als der ewige Kronprinz in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen. (fs/dpa)