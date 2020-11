Neuer: Zog mit 95 Länderspielen mit dem unvergleichlichen Sepp Maier gleich – und darf somit nach dem Spiel in Spanien auf seiner Visitenkarte den Titel Rekord-Nationaltorhüter führen. Zum Geschenk gab es dreifaches Pfostenglück gegen die Ukraine.

Ginter: Nach seinem Treffer im Hinspiel gegen die Ukraine konzentrierte sich der Defensivallrounder im Rückspiel wieder auf sein Kerngeschäft.

Nationalmannschaft siegt souverän im umstrittenen SpielSüle: Tat der DFB-Abwehr gut, auch wenn er an diesem Abend in Leipzig gar keine Wunderdinge vollbringen musste.

Rüdiger: Nach gerade einmal 112 Spielminütchen beim FC Chelsea durfte er sich über einerseits reichlich Spielpraxis in Leipzig freuen. Und muss sich andererseits über eine überflüssige Gelbe Karte ärgern. Gegen Spanien ist der Innenverteidiger gesperrt.

Max: Brauchte sage und schreibe 27 Jahre, um erstmals für die Nationalelf nominiert zu werden – und sage und schreibe zwei Spiele, um sich wärmstens für ein EM-Ticket zu empfehlen.

Timo Werner nutzt die Premier League als Härtetest Koch: Kann Abwehr, kann Abräumer, kann Spielgestalter. Im Löw-Jargon: Ein polyvalenter Tausendsassa.

Gündogan: Hielt sich gegen die Ukraine insgesamt ein wenig zurück, um mit vollen Elan zum Gruppenendspiel gegen Spanien zu reisen.

Goretzka: Einer herausragenden ersten Halbzeit ließ er eine immer noch gute zweite Halbzeit folgen. Hätte die Uefa auch in diesem Spiel einen „Man of the match“ mit einer überflüssigen Trophäe gekürt, hätte der Bajuware Platz auf seinem Kamin schaffen müssen.

Sané (bis 86.): Teil eins der berüchtigten Dreier-Mopedgang traf einmal – und wurde mehr oder weniger zufrieden kurz vor Schluss ausgewechselt.

Löw zu TV-Quote: Bei der EM wird sie "sehr hoch" seinWaldschmidt (ab 86.): Sammelte ein paar Spielminuten.

Werner (bis 76.): Teil zwei der berüchtigten Dreier-Mopedgang traf zweimal – und hätte bei seiner Auswechslung im leeren Stadion durchaus frenetischen Applaus verdient gehabt.

Brandt (ab 76.): Musste diesmal keinen Rüffel von Löw befürchten.

Gnabry: Teil drei der berüchtigten Dreier-Mopedgang tat sich schwer und traf dummerweise nicht einmal dreifach.​