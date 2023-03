DFB-Team: Flick gibt Gnabry und Kehrer Einsatzgarantie

Bundestrainer Hansi Flick am Montag in Frankfurt.

Frankfurt. Am Dienstag trifft das DFB-Team im zweiten Testspiel innerhalb von fünf Tagen auf Belgien. Bundestrainer Hansi Flick äußerte sich.

Hansi Flick ist im zweiten Länderspiel seines Neustarts nach der WM zu personellen Änderungen gezwungen. Wegen der Ausfälle von Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und des erkrankten Kai Havertz muss der Bundestrainer seine Startelf gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln umbauen.

Bundestrainer Flick: Keine Rücksicht auf BVB und FC Bayern

Thilo Kehrer wird Schlotterbeck in der Innenverteidigung ersetzen, Serge Gnabry rückt für Havertz in die Mannschaft. Das verriet Flick am Montag. An der Doppelsitze mit Niclas Füllkrug und Timo Werner will der Bundestrainer festhalten: „Wir gehen davon aus, dass wir in der Formation spielen - mit den beiden vorne.“

Ansonsten kündigte Flick noch „ein, zwei Änderungen“ an. Ob Josha Vagnoman, Malick Thiaw und Felix Nmecha zur ihrem Länderspiel-Debüt kommen, ließ der Bundestrainer offen. Rücksicht auf das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nimmt Flick nicht: „Wir machen keinen Plan, wer wie viele Minuten spielt.“ (sid)

So könnten Deutschland und Belgien spielen

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (30 Jahre/31 Länderspiele) - Wolf/Borussia Dortmund (27/1), Ginter/SC Freiburg (29/49), Kehrer/West Ham United (26/25), Raum/RB Leipzig (24/16) - Kimmich/Bayern München (28/75), Can/Borussia Dortmund (29/38) - Gnabry/Bayern München (27/40), Wirtz/Bayer Leverkusen (19/5) - Füllkrug/Werder Bremen (30/5), Werner/RB Leipzig (27/56). - Trainer: Flick

Belgien: Casteels/VfL Wolfsburg (30/4) - Meunier/Borussia Dortmund (31/62), Debast/RSC Anderlecht (19/3), Vertonghen/RSC Anderlecht (35/146), Theate/Stade Rennes (22/5) - Lavia/FC Southampton (19/0) - Lukebakio/Hertha BSC (25/7), De Bruyne/Manchester City (31/98), Carrasco/Atletico Madrid (29/63) - Lukaku/Inter Mailand (29/105), Trossard/FC Arsenal (28/25). - Trainer: Tedesco

Schiedsrichter: Willy Delajod (Frankreich)