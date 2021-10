DFB-Team: Süle und Rüdiger spielen sich in den Vordergrund

Hamburg Die Innenverteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger erfüllen die Anforderungen für den Flick-Fußball. Was wird aus Mats Hummels?

Der Fußball hat sich längst dahin entwickelt, dass Verteidiger nicht mehr nur fürs Deftige zuständig sind. Was Niklas Süle und Antonio Rüdiger am Mittwochvormittag ganz nebenbei verdeutlichten, als sie auf dem Trainingsplatz am Hamburger Volksparkstadion den Ball jonglierten und dabei in keiner Art und Weise ungeschickter wirkten als ihre Offensivkollegen in der Nationalmannschaft. Vielmehr müssen Abwehrspieler mittlerweile ja sogar Fähigkeiten mitbringen, die früher weiter vorne auf dem Platz benötigt wurden: Passsicherheit, eine Finesse im Dribbling und vor allem Tempo.