DFB wählt neuen Präsidenten - Neustart mit Hindernissen

Sie treten zur Wahl an: Peter Peters (l.) und Bernd Neuendorf wollen den DFB führen.

Frankfurt. Peter Peters und Bernd Neuendorf stellen sich am Freitag zur Wahl des DFB-Präsidenten. Unter besonderer Beobachtung steht ein dritter.

Einen Tag vor der großen Entscheidung klingt Peter Peters am Telefon recht entspannt. Einen Tag vor dem DFB-Bundestag an diesem Freitag im World Conference Center in Bonn, wo es darum geht, ob Peters neuer DFB-Präsident wird – oder doch sein Gegenkandidat Bernd Neuendorf, Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein. Ist Peters zuversichtlich? „Es geht nicht darum, ob ich zuversichtlich bin, sondern ob die Delegierten zuversichtlich sind und die richtige Entscheidung treffen“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion.