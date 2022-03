DHB-Pokal: THC-Handballerinnen treffen auf Titelverteidiger

Stuttgart. Ins Pokal-Finale kommen zu wollen heißt für die THC-Frauen, mit Bietigheim die derzeit stärkste Mannschaft der Bundesliga schlagen zu müssen.

Dicker hat es für die Handballerinnen des Thüringer HC kaum kommen können. Im Halbfinale des DHB-Pokals liegt vor ihnen die höchste Hürde, die es hätte geben können. Wie die Auslosung am Donnerstagabend in der Pause der Partie der Männer-Erstligisten Stuttgart und Wetzlar ergab, treffen die THC-Frauen beim Final Four am 28. Mai in der Porsche-Arena auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter und Titelverteidiger Bietigheim. Den zweiten Teilnehmer des Endspiels ermitteln Buxtehude sowie der Sieger des Duells Oldenburg gegen Buchholz 08-Rosengarten. Dieses noch offene Viertelfinalspiel wird am Sonntag (6. März) ausgetragen.

Der Zeitplan für die Halbfinals des Final-Four-Turniers in Stuttgart (28./29. Mai) steht noch nicht fest. Karten für die Endrunde sollen kommenden Donnerstag erhältlich sein, teilte die Handball Bundesliga Frauen (HBF) mit.