DHB und Damen-Bundestrainer Reckinger beenden Zusammenarbeit

Hamburg. Der Deutsche Hockey-Bund und Damen-Bundestrainer Xavier Reckinger gehen künftig überraschend getrennte Wege.

Wie der DHB dazu mitteilte, habe man sich "in beiderseitigem Einvernehmen" darauf geeinigt, dass Reckinger die Verantwortung für die Mannschaft zum Jahresende abgeben wird. Damit geht der erfolgreiche Ballsport-Verband, der in Tokio im Sommer zum ersten Mal seit 21 Jahren ohne Olympia-Medaille geblieben war, mit einem neuen Trainer-Duo in den Olympia-Zyklus bis Paris 2024. Die Zusammenarbeit mit Herren-Coach Kais al Saadi hatte der DHB ebenfalls beendet. Beide Nachfolger sollen zeitnah benannt werden, hieß es.

