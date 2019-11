Internet, Zeitung, Gremium – kurz gesprochen sind das die drei Säulen, über die Jenas Sportler des Jahres gewählt werden können.

Ab kommenden Montag kann gevotet werden, die Abstimmung läuft bis einschließlich 15. Dezember. „Damit auf vielen Ebenen über die Gewinner bestimmt werden kann, haben wir uns wieder für diese Art der Abstimmung entschieden. Über alle drei Säulen werden Platzierungsnummern vergeben. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen erhalten die kleinste Platzierungsnummer. Zum Schluss werden die einzelnen Ergebnisse von Internet, Zeitungswahl und Gremium miteinander verglichen, um schließlich die Sieger zu ermitteln“, sagt Sportjugendkoordinator Udo Neumann vom federführenden Stadtsportbund.

Das Gremium, bestehend aus acht Vertretern des Jenaer Sports und einem Mitarbeiter dieser Zeitung, war ebenso für die Vorauswahl der Kandidaten verantwortlich. „Zunächst schrieben wir alle 116 Jenaer Sportvereine an und baten um Vorschläge zur Wahl. Diese Liste haben wir anschließend noch ergänzt, alles mit den Vereinen abgesprochen und schließlich sind wir auf die aufgestellten Kandidaten gekommen. Allesamt überzeugten sie durch sportliche Bestleistungen und tolles Engagement im Jahr 2019“, sagt Neumann.

Wahl erfolgt in sechs Kategorien

Gewählt werden Jenas Beste in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Mannschaft, Trainer, Nachwuchssportlerin sowie Nachwuchssportler des Jahres. In der kommenden Woche wird täglich im Lokalsportteil von Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung eine Kategorie samt den Nominierten vorgestellt. Neben der Internetabstimmung können Zeitungsleser ebenso den abgedruckten Coupon ausfüllen und einsenden. Dieser wird mehrmals im Blatt erscheinen.

Unter allen Coupon-Einsendungen gewinnt ein Leser neben zwei Karten zum Sportlerball am 22. Februar 2020 zudem einen Gutschein für den Ticketshop Thüringen. Am 18. Dezember treffen sich die Gremiumsmitglieder erneut und sichten alle abgegebenen Stimmen sowie die daraus resultierenden Platzierungsnummern.

Und wie erfahren Leser, Vereine und natürlich die Sportler, wer gewonnen hat? „Die Bekanntgabe der Gewinner soll für alle zum Sportlerball am 22. Februar 2020 im Jenaer Volksbad erfolgen. Dazu werden alle Nominierten eingeladen. Wir hoffen, dass bis dahin nichts durchsickert“, sagt Neumann, der seit 2005 bei der Wahl mitwirkt. In den kommenden Wochen soll auch der Vorverkauf für Gäste des Sportlerballs starten. Udo Neumann verspricht für die Ehrungsveranstaltung bereits jetzt ein buntes Rahmenprogramm samt sportlicher Aftershow-Party.

Nachdem die Veranstaltung in der Vergangenheit bereits in der Goethe Galerie oder der Rathausdiele stattfand, sind die Organisatoren vom Stadtsportbund mit der Plattform Volksbad sehr zufrieden. In jedem Fall, sagt Neumann, sei die Wahl in so einem festlichen Rahmen angemessen. „Es ist eine gute Möglichkeit auch für bisher eher unbekannte Sportler, für das Geleistete eine würdevolle Ehrung zu erhalten.“

Dafür ist jetzt nur noch eines nötig: Ihre Stimme!

Geben Sie Ihre Stimmen ab unter oder durch Einreichen des korrekt ausgefüllten Coupons. Nur Originalcoupons werden für die Wahl und Gewinnspiel berücksichtigt.