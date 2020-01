Die Black Dragons – ein Albtraum für Wettfreaks

Wunder gibt immer wieder, hat einst Katja Ebstein geträllert. Gemessen daran sind die Black Dragons Erfurt so etwas wie die Wundertüte der Eishockey-Oberliga Nord. An diesem Nimbus arbeiten die Carroll-Schützlinge diese Saison mit Nachdruck. Sie setzen mehrere Spiel in den Sand, düpieren dann die Tabellenführer mit unerwarteten Siegen. Sie verballern vier Spiele am Stück, um dann den Favoriten und ewigen Derby-Rivalen aus Halle mit 7:3 abzufertigen.

Ein Albtraum für Wettfreaks. Am Freitag haben die Drachen Zockern wieder einmal so richtig die Quoten versaut. Sechs Spiele am Stück verloren, festgenagelt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und dann rückt Favorit Halle an. Aussichtslos?

Was beim Fußball das Thüringenderby FC Rot-Weiß gegen Jena, ist dieses Duell im Eishockey, sozusagen der mitteldeutsche Classico. Alle stehen unter Strom. Und den Erfurtern gelang tatsächlich wieder so ein unerwartetes Ergebnis, mit dem nach zwei Dritteln keiner gerechnet hatte. Nur Erfurts Urgestein Werner „Martha“ Belitz hatte mit seiner Durchhalteparole, das die Drachen das noch richten würden, mitleidiges Lächeln geerntet. Am Ende grinste „Martha“.

Sport findet bekanntlich zwischen den Ohren statt. Im Kopf. Schlussdrittel, Stand 0:2 – kaum einer hatte nach dem substanzlosen Gespiele der Drachen und der Souveränität der Gäste begründete Hoffnung, dass da noch was gehen könnte. Es folgte ein Krimi feinster Prägung. Erfurts Anschlusstor zum 1:2 durch eine „Gurke“ von Halles Schlussmann Weidekamp, dem der Puck nach einem Schuss von Milan Kostourek aus der Fanghand über die Schulter ins Tor hüpfte (42.). Dann das prompte 1:3 (44.).

Schock? Ach was. Der Finnen-Import Joonas Toivanen zeigte das, wozu er geholt wurde. Erst traf er in Überzahl zum 2:3 (48.). Dem wollte Kostourek nicht nachstehen – 3:3 nach 49 Minuten. Der Showdown war nichts für schwache Nerven. Auszeiten, verwaiste Tore – und eine Strafe für Halle in der 57. Minute. Tatsächlich: Toivanen knallte den Bulls die Scheibe gleich nochmal ins Netz – 4:3, 119 Sekunden vor Schluss! Der Sieg wurde mit jeder Faser festgehalten. Schlusssirene – und Drachen-Jubel überall.

Auch bei jenen, die dem Team in der kritischen Phase kaum beigestanden hatten. Eine Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet. Die harten Drachen-Fans geben alles, feuern ihr Team an, trommeln, schreien. Die Masse schaut stumm zu. Das hat man vor Jahren ganz anders erlebt, als die Kartoffelhalle bebte, man die Drachen bedingungslos nach vorne peitschte. Zur Nachahmung dringend empfohlen!

Eine Nachahmung des Halle-Sieges gelang den Drachen am Sonntag: 3:2 siegten sie nach Penaltyschießen beim Dritten Hamburg.

Eine Überraschung. Mal wieder.