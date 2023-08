Die Frauen des FC Carl-Zeiss Jena gewinnen zum Saisonauftakt

Jena. Ein frühes Tor von Nelly Juckel ebnet den Weg zum 3:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg II.

Florian Kästner zeigte sich erleichtert. Und auch zufrieden. Sehr zufrieden sogar – und das aus gutem Grund: Zum Auftakt der 2. Bundesliga triumphierten die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena in heimischen Gefilden mit 3:0 (2:0) über den VfL Wolfsburg II. „Das war ein guter Saisonstart – vergangene Woche der Sieg im Pokal, jetzt der Sieg zum Ligaauftakt: Unsere intensive Vorbereitung hat sich fürs Erste ausgezahlt“, sagte Florian Kästner, der am Samstag bei brütender Hitze sein Debüt an der Außenlinie der zweithöchsten Spielklasse gab.

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gastgeberinnen, die von Kapitänin Merza Julević ins Feld geführt wurden, durch Verteidigerin Nelly Juckel in Führung. Für den zweiten Jenaer Treffer war dann die Kapitänin höchstpersönlich verantwortlich, die in der 30. Minute die Führung der Saalestädterinnen ausbaute. Es sei ihr ausgesprochenes Ziel gewesen, heute ein Tor zu erzielen, sagte die 33-jährige Mittelfeldspielerin nach der Partie. Das dritte Tor erzielte indes Stürmerin Luca Birkholz, die nach einem Sololauf in der 60. Spielminute souverän zum 3:0 verwandelte.

„Das frühe Tor hat uns natürlich sehr gutgetan. Danach sind wir vorn sehr gut angelaufen, haben uns vereinzelt Chancen erarbeitet und letztlich auch verdient das zweite Tor erzielt. Gleichzeitig haben wir in der Verteidigung sehr gut gestanden und kaum etwas zugelassen; gerade in den Zweikämpfen waren wir sehr griffig – das hat alles gepasst. Ich denke, dass unser Sieg auch in der Höhe verdient war“, resümierte Florian Kästner, während die deutschsprachige Version des David-Bowie-Klassikers „Heros“ von City entlang des Platzes drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes erklang.