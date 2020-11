Konzentration aufbauen, Körperspannung halten, das Ziel genau in den Fokus nehmen, den Bogen spannen, alles andere um sich herum ausblenden, loslassen… Und dann hoffentlich den Pfeil aus der gelben Mitte wieder herausziehen. So zumindest ist der ideale Weg beim Bogenschießen, seit 1972 olympische Sportart und im Saale-Orla-Kreis unter anderem durch Vereine in Pößneck, Schleiz, Neustadt und Triptis praktiziert.

Dass das Bogenschießen zu den Präzisionssportarten zählt, liegt auf der Hand. Die Mischung aus physischer und körperlicher Fitness sowie gutem Konzentrationsvermögen gibt den Ausschlag, sagt Helmut Langheinrich, langjähriger Vereinsvorsitzender und aktuell Jugendkoordinator beim SV Grün-Weiß Triptis. Dort trainiert er unter anderem die Schützlinge Maximilian Leu (acht Jahre), Matteo Steitz (zehn) und Timo Biedermann (12). Alle wurden über eine Schul-AG auf den Verein aufmerksam und sind seither mit viel Engagement dabei.

Was ihnen besonders gut gefällt am Bogenschießen bei Grün-WeißTriptis, erzählen die Jungs selbst in der neuen Serie „Unser Verein – der Nachwuchs stellt vor“.

Wer sind wir?

Den Bogensport bei Grün-Weiß gibt es seit ungefähr fünf Jahren. Bei uns schießen die Erwachsenen, aber auch einige Mädchen und Jungen. Aktuell sind wir 14 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahre. Viele von uns kamen durch eine Arbeitsgemeinschaft, zum Beispiel an der Grundschule Neunhofen und der Schlossschule Neustadt, zum Bogenschießen und den Verein.

Der Sport macht sehr schnell Spaß, es ist beruhigend und nicht so hektisch.

Wo sieht man uns in Aktion?

Im Sommer trainieren wir regelmäßig auf unserer schönen Anlage am Sportplatz. Dort haben wir viel Platz, mehrere Schießstände und können größere Turniere durchführen. Dieses Jahr fand zum Beispiel das 1. Kinder- und Jugendturnier Saale-Orla-Kreis statt. Ansonsten nehmen wir regelmäßig an Kreis- und Landesmeisterschaften teil. Auch bei Schützenturnieren machen wir mit. 2020 fand leider nicht so viel statt. Cool war ein Onlineturnier, bei dem viele Vereine mitmachten. Sozusagen ein Fernduell, da wir uns ja momentan nicht mit anderen Vereinen treffen dürfen. Dort konnten wir einige erste Plätze abräumen.

Das müssen wir können

Wir stehen in einem festgelegten Abstand aufgereiht an einer Linie und versuchen, mit den Pfeilen möglichst genau in die Mitte der Scheibe zu treffen. Dabei sind die Scheiben in unterschiedlichen Entfernungen aufgestellt, je älter man ist, desto weiter weg stehen sie.

Im Nachwuchsbereich schießen die jüngeren Kinder im Freien auf 18 Meter Entfernung und die älteren auf 25 Meter. Bei den Erwachsenen können das auch mal 70 Meter Entfernung sein. In der Turnhalle schießen wir aufgrund des Platzes alle auf 18 Meter. Für unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sorgen dann die Scheibenauflagen, auf denen die Ringe aufgemalt sind. Die Jüngeren bekommen eine Auflage mit 80 Zentimeter Durchmesser. Je älter die Schützen sind, desto kleiner wird dann der Durchmesser.

Das Ziel ist für alle gleich: mit den Pfeilen die Ringe mit den höchsten Punktzahlen treffen. Dafür haben die Ringe verschiedene Farben. Für blau gibt es zum Beispiel fünf oder sechs Punkte, für rot sieben oder acht und die Mitte ist gelb. Dort kann man neun oder sogar zehn Punkte mit einem Schuss erreichen.

Ada Akin vom SV Grün-Weiß Triptis. Foto: Helmut Langheinrich

Die Ausstattung

Wir schießen mit einem sogenannten Recurvebogen, aber es gibt auch andere Bogen-Arten. Der größte Teil des Bogens ist aus Holz, dazu zählen auch die Wurfarme oben und unten. Das Mittelstück, welches man als Griff nutzt, ist aus Metall.

Die Wurfarme werden mit einer Sehne gespannt, dort wird dann auch der Pfeil angelegt. Dieser besteht häufig aus Aluminium, die Federn am hinteren Ende können echt sein oder aus Gummi. Zur kompletten Ausrüstung gehören außerdem ein Köcher für die Pfeile, ein Arm- und Fingerschutz, ein Visier für die Augen und ein Ständer.

Alles zusammen kostet so um die 250 Euro. Wer neu bei uns im Verein ist, bekommt seine Materialien zunächst geliehen. Später hat dann jeder Schütze seine eigene Ausrüstung. Man sollte immer vorsichtig mit dem Material umgehen, gerade die Pfeile können an der Spitze oder der Feder schnell kaputtgehen. Je besser man trifft, desto weniger geht aber kaputt.

Das Coole an uns

Unser neues Außengelände am Sportplatz ist schon toll. Dort an der Holzhütte macht es Spaß zu schießen. Ansonsten ist es hier entspannter als in anderen Vereinen, nicht so streng. Es macht Spaß und bei Wettkämpfen haben wir auch unsere eigenen Vereinsshirts.

Wer darf bei uns mitmachen?

Der Nachwuchs ist hier immer gerngesehen, über die Hälfte der Vereinsmitglieder sind Jugendliche. Herr Langheinrich macht da sehr viel, geht an die Grundschulen und bietet Arbeitsgemeinschaften an. Etwas Talent sollte man mitbringen und auf jeden Fall immer sein Bestes geben. Außerdem muss man sich gut konzentrieren können, wenn es darauf ankommt.

Ein wenig Kraft ist auch praktisch, um den Bogen zu ziehen. Aber das lernt man sehr schnell. Wichtig ist, sich nicht ablenken zu lassen, wenn man nebeneinander steht und auf die Scheiben zielt. Und praktisch ist es, etwas rechnen zu können, damit man seine Punkte richtig zusammenzählt. Mit etwas Fleiß werden beim Bogenschießen schnell gute Resultate erzielt.

Wer passt nicht zu uns?

Wir freuen uns über jeden, der Spaß am Bogenschießen hat, gern mit anderen Sport treibt und dabei immer ein bisschen besser werden möchte. Wer nur rumalbert und nicht vorsichtig mit Pfeil, Bogen und den anderen Sportlern umgeht, der sollte sich eine andere Beschäftigung suchen.

Ihr wollt mitmachen?

Dann schaut einfach bei uns zum Training vorbei. Im Moment trainieren wir aufgrund von Corona etwas getrennt. Immer mittwochs ab 15 Uhr die Mädchen und am Freitag ab 15 Uhr die Jungs. Trainiert wird den Winter über an der Stadthalle 1 in Triptis. Bei schönem Wetter nutzen wir natürlich unsere Außenanlage am Sportplatz.

Ihr seid maximal 17 Jahre alt und möchtet euren Sportverein einmal in der Zeitung und auf unseren Internetportalen vorstellen? Dann meldet euch bei mir. Ich komme gern vorbei. Einfach anrufen oder WhatsApp: 0152/310-40198 oder eine E-Mail an: b.schmutzler@otz.de.

Weitere Teile der Nachwuchs-Serie

Auf das Pferd gekommen