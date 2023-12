Die Karte der anderen – ein französischer Biathlon-Krimi

Östersund Marco Alles über den filmreifen Kreditkarten-Skandal um Gesamtweltcup-Siegerin Julia Simon und Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet.

Einst fungierte Alexander Wolf, der ehemalige Thüringer Weltklasse-Skijäger, als Ratgeber für den Biathlon-Roman „Der 6. Fehler“. Darin geht es um einen Leichenfund während des Oberhofer Weltcups in der Wolfsschlucht, die nach seinem Vater Karl-Heinz benannt wurde. Eine Lektüre, die sich bestens als Einstimmung für das Rennsteig-Spektakel in der ersten Januarwoche eignet.

Alexander Wolf arbeitet mittlerweile als Trainer am Stützpunkt in Oberhof. Foto: Gerhard Koenig / imago

Nicht weniger fesselnd erweist sich indes der Krimi, der die französische Biathlon-Mannschaft schon seit sechs Monaten im realen Leben beschäftigt. Er enthält viele Zutaten, die eine Geschichte erst spannend machen: Gesamtweltcup-Siegerin Julia Simon, so der Vorwurf, soll ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet im Sommer 2022 die Kreditkarte gestohlen und damit für 1620 Euro eingekauft zu haben.

Sportchef Marco Alles. Foto: Marco Schmidt / Erfurt

Da dies von Simons Computer aus geschah und die Waren anschließend an ihre Privatadresse geliefert wurden, gab es für die Olympiasiegerin keine Zweifel an der Schuld von Simon und erstattete Anzeige bei den Behörden. Nach wochenlangem Schweigen bestreitet die beste Biathletin des vergangenen Winters jedoch, etwas damit zu tun zu haben und bezeichnet sich selbst als Opfer eines Identitätsdiebstahls.

So weit, so kurios. Und so unerklärlich. Biathleten – erst recht so erfolgreiche wie die beiden Französinnen – nagen nicht gerade am Hungertuch. Simon hat in der abgelaufenen Saison mehr als 288.000 Euro allein an IBU-Preisgeldern verdient. Dazu kommen noch Sponsoren-Leistungen und Prämien des nationalen Verbandes in ähnlicher Größenordnung. Schwer nachvollziehbar, dass sie sich wegen eines Bruchteils ihres Einkommens zu einer Straftat hinreißen lässt. Andererseits: Die Faktenlage spricht für Braisaz-Bouchets Anschuldigung; die Polizei ermittelt längst.

Justine Braisaz-Bouchet beim Einzelwettkampf in Östersund. Foto: Anders Wiklund / dpa

Freundinnen, so heißt es aus dem Umfeld des französischen Teams, seien die eigenwilligen Frauen noch nie gewesen. Zwar sind sie beide Jahrgang 1996, wuchsen in Albertville auf, begannen mit Skilanglauf, ehe sie zum Biathlon wechselten. Doch ihr Verhältnis war eher distanziert als herzlich. Durch den Kreditkarten-Skandal ist es mindestens so frostig, wie die Temperaturen im Eisschrank von Östersund waren. Auf der ersten Weltcup-Station des Winters trafen die Hauptfiguren des Kriminalfalls erstmals wieder aufeinander, nachdem sie sich in der Saisonvorbereitung aus dem Weg gegangen waren.

Man kann sich gut vorstellen, wie belastend die Situation für die gesamte französische Mannschaft ist. Noch dazu, wenn man wochenlang gemeinsam unterwegs ist, zusammen Trainingseinheiten absolviert, sich mehrmals täglich beim Essen sieht und, wie in Östersund, miteinander als Staffel antreten muss. Es steht Aussage gegen Aussage. Alle Schlichtungsversuche des Verbandes brachten nichts. Die Fronten sind verhärtet. Und in Anlehnung an den französischen Kinohit aus dem Jahre 2011 kommt einem unwillkürlich ein passender Titel für den filmreifen Stoff in den Sinn: „Ziemlich beste Feindinnen“.

Spurlos, so lassen die ersten Saisonergebnisse vermuten, geht der Fall an keiner der beiden vorbei. Simon leistete sich wie Braisaz-Bouchet ungewohnt viele Schießfehler. Im Gesamtweltcup finden sie sich auf den Plätzen 14 und 17 wieder. Da kam Lou Jeanmonnot wie gerufen. Der märchenhafte Aufstieg der Premierensiegerin sorgte für großen Jubel in Frankreich – und eine willkommene Ablenkung.