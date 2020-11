Was verbinden Trainer und ehemalige Sportler sowie Personen aus der illustren Welt des Lokalsports mit Diego Maradona? Wir haben uns in der Region umgehört bei Fußballern und Sportlern. Fazit: Fast jeder hat zu ihm eine Meinung – ob positiv oder negativ. Genie, Eskapaden und natürlich die Hand Gottes.

Matthias Liebers 62, Neustadt/Orla, Fußballer beim 1. FC Lok Leipzig im Europapokal gegen Neapel: „Ich habe Diego Maradona noch vor Augen. Wir haben uns warm gemacht, uns auf das Spiel vorbereitet. Und Maradona hat seine Show abgezogen, hat mit den Fotografen gespielt, sich in Szene gesetzt. Das hätte sich keiner von uns getraut, da hatten wir eine ganz andere Schule durchlaufen. So einen Mann wie Maradona kannst du nicht komplett abmelden, das geht nicht. Auch Manndeckung funktioniert nicht. Da machst du dich zum Clown. Ein Betreuer der Italiener tauchte nach dem Spiel bei uns in der Kabine auf und übergab jedem Spieler eine goldschimmernde Armbanduhr mit braunem Lederband – mit Maradonas Unterschrift im Ziffernblatt.“

Johannes Liebmann (25, Trainer beim Fußball-Landesklassen-Vertreter VfB 09 Pößneck): „Leider war Diego vor meiner Zeit aktiv. Trotzdem war er einer der ganz Großen im Fußballgeschäft. Man kam nie an ihm vorbei – ob in Rückblicken von großen Spielen oder auf Videos im Internet. Und wenn etwas über Maradona kam, habe ich es mir staunend angeschaut. Er hatte eine Leichtigkeit in seinem Spiel, die einfach Spaß gemacht hat. Und er war dennoch ein Typ mit Ecken und Kanten.“

Jens Herzog (45, Trainer SV Moßbach: „Ich bin Baujahr 1975, für mich ist er der beste Spieler aller Zeiten. Wenn Gianna Nannini bei YouTube läuft mit den Bildern vom WM-Finale 1990, haut es mich immer noch aus den Latschen. Über Spieler wie Baresi, Platini oder eben Maradona wuchs meine Liebe zum Fußball. Die WM 1986 war mein erstes prägendes Großereignis am TV, dort zauberte sich Diego zum Weltstar. Er ist legendär, ein Held. Die Rückennummer 10 verbindet man für immer mit ihm, seine Eskapaden nach der Karriere waren seiner Person unwürdig. Die Nachricht seines Todes ist für mich so unreal, wie er als Spieler auch war.“

Heiko Weber, 55 (Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Carl Zeiss Jena): „Bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko war ich natürlich auch ein Fan der Nationalmannschaft der BRD, doch am Ende habe ich Argentinien den Sieg gegönnt. Was er damals dargeboten hat, war einmalig. Das können nur ganz, ganz wenige. Er war ein Genie, ein kleiner Dribbler und auch etwas verrückt. Die Geschehnisse bei der Weltmeisterschaft 1994 fand ich indes traurig. Nichtsdestotrotz, ich war natürlich ein Fan von Maradona. Das musste man einfach sein. Er hat Dinge gemacht, die keiner vorhergesehen hat.“

Gerald Mortag, 62 (mehrfacher Radsportweltmeister und heutiger Trainer beim SSV Gera): „Als Fußballer genial, er hatte eine Gabe, den Fußball zu zelebrieren.“ Als Beispiel führt der 62-Jährige ein Europapokalspiel von 1982 an. Maradona spielte mit dem FC Barcelona bei Roter Stern Belgrad. Das 1:0 für die Spanier hatte Maradona nach einer Ecke mit erzielt und dem 2:0 ging eines seiner Dribblings übers halbe Feld voraus. „Dann hat er gesehen, dass der Torwart etwas zu weit vor seinem Kasten steht und hat den Ball aus dem Fußgelenk über den Keeper gelupft. Ein Traumtor – und die Belgrader Fans haben sich von ihren Plätzen erhoben und es gab Standing Ovation für Maradona in einem Auswärtsspiel. Da hatte auch in eine Gänsehaut.“