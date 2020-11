Julian Nagelsmann ist seit Jahren der Inbegriff einer neuen Trainergeneration. Der jetzige Trainer von RB Leipzig wurde im Alter von damals 28 Jahren jüngster Cheftrainer einer Fußball-Bundesligamannschaft, als er das Amt bei der TSG Hoffenheim übernahm. Auch im Westthüringer Fußball gibt es Aktive, die sich im jungen Alter dem Traineramt verschrieben haben. Unsere Zeitung sprach mit drei Übungsleitern, was für sie den Reiz ausmacht, an der Linie zu stehen.

Jannik Rönnberg (23 Jahre)

Mit seinen 23 Jahren zählt Jannik Rönnberg zweifelsohne zu den jüngsten Trainern in Thüringen. Darauf angesprochen wurde der Trainer des Fußball-Landesklässlers FC An der Fahner Höhe II darauf aber von den Kollegen nicht. „Das Alter ist eigentlich auch uninteressant. Es ist wichtig, dass du einen Plan davon hast, was du machst“, sagt der fußballbegeisterte Coach, der mitunter in der Uni-Liga in Erfurt selbst gegen den Ball tritt. Bei der Lache aus Erfurt nahm ihn einst Carsten Helzig unter seine Fittiche und fragte an, ob er sich vorstellen könne, eine Kindermannschaft übernehmen zu wollen. Rönnberg, damals 18 Jahre, sagte zu, und so war der Weg in die Trainer-Laufbahn vorgezeichnet.

In der Folge sammelte er alle Trainerscheine, besitzt derzeit die DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Irgendwann soll die A-Lizenz folgen. „Erstmal ist das in Ordnung für mich. Ich möchte einen Schritt nach dem anderen machen“, sagt Rönnberg, der beim FC Rot-Weiß im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete, nun aber sein Glück bei der Oberliga-Reserve in Gräfentonna gefunden hat. Sehr rege ist der Austausch mit dem Trainer der Ersten, Tobias Busse. „Er ist nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein super Typ“, so Rönnberg, für den die Selbstreflektion und Rückmeldung von außen wichtig ist. War die Ansprache passend, das Training gut, wurde der Spielplan umgesetzt?

Es sind Fragen wie diese, mit denen er sich beschäftigt. „Ich unterhalte mich mit jedem, der etwas mit Fußball zu tun hat, und filtere das Beste raus“, sagt der 23-Jährige, der es bei Fahner II mit einer nicht alltäglichen Altersstruktur zu tun hat. Entweder sind die Spieler jünger oder älter als er. Ein Problem sei dies nicht. „Die Älteren sind erfahren, und die Jungs, die im ersten Männerjahr sind, haben nachgewiesen, dass sie geile Kicker sind. In einer Zweiten habe ich etwas mehr Zeit für die Spieler. Die Erste ist ergebnisorientierter“, sagt Rönnberg, der das Modewort „Laptop-Trainer“ nicht gerne hört. „Heutzutage hat jeder einen Laptop.“

Detailverliebt: Wenn Björn Böttner bei der SG Drei Gleichen Übungen erklärt, hören alle Spieler genau hin. Foto: Mike El Antaki

Björn Böttner (26 Jahre)

Bereits seit 2014 ist Björn Böttner beim FSV Drei Gleichen Mühlberg – nach der Vereinigung mit dem SV Wandersleben nun als SG Drei Gleichen laufend – aktiv. Noch im A-Juniorenalter übernahm der heute 26-Jährige eine G-Juniorenmannschaft in Haarhausen. Eine Verbindung mit positiven Folgen, wie sich schnell zeigen sollte. „Hier habe ich die Liebe zum Trainieren erkannt. Zudem hatte ich mit Heino Barth einen guten Mentor, gerade was das fußballerische angeht“, sagt Böttner.

„Trainer zu sein macht mir extrem viel Spaß. Man macht sich immer Gedanken, wie man seine Spielidee bestmöglich mit der Truppe umsetzen kann“, erklärt der junge Trainer, der die DFB-Elite-Jugend-Lizenz sowie den Torwart-Leistungskurs inne hat. Obwohl er im Internet Spiele oder Trainingseinheiten studiert, möchte auch er sich nicht als „Laptop-Trainer“ bezeichnen. Es bringe nichts, hochkomplizierte Einheiten und Übungen anzubieten, die die Mannschaft nicht erfüllen könne. „Ich reflektiere mich nach jeder Einheit. Manchmal merke ich, dass es zu schwer war. Man muss eine gesunde Mischung finden“, sagt Böttner, dessen Ideen bei den Jungs vom Kreisoberligisten gut ankommen. Oft sind die Einheiten sehr gut besucht, gerade die aufgerückten A-Junioren lernen schnell dazu.

Im Mittelpunkt seiner Idee steht, jeden Spieler individuell zu verbessern. „Die Spieler sind offen für neue Sachen. Das Training sollte abwechslungsreich sein, damit nicht alle schon wissen, was passiert. Mit einem Mix kann man sie überzeugen, zum Training zu erscheinen. Nur die Erwärmung vor einem Spiel lasse ich gleich, denn dort ist es wichtig, dass die Spieler Routine haben“, so Böttner, der einst auch im Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß arbeitete, dort aber gemischte Erfahrungen machte. „Das war nicht ganz so mein Fall, weil der Fußball dort ‚zerdacht‘ wurde und der Fokus nicht mehr auf dem eigentlichen Spiel lag. Zuschlagen möchte ich die Tür, in einem solchen Zentrum zu arbeiten, aber nicht.“

René Deubner gewann mit Borntal Erfurt den Kreispokal. Foto: Sascha Fromm

René Deubner (31 Jahre)

„Akribisch, detailverliebt, erfolgshungrig und oft zu kritisch.“ So beschreibt sich der aus Mosbach stammende René Deubner, der seit 2017 das Sagen beim Erfurter Kreisoberligisten FC Borntal hat und mit 31 Jahren auch noch zu den jungen Trainern zählt. Erste Erfahrungen hatte er frühzeitig gesammelt – bereits, als er selbst noch als A-Junior bei der JSG Erbstromtal kickte. „Übungsleiter waren rar. Und da ich ohnehin immer auf dem Sportplatz war, habe ich ein Nachwuchsteam übernommen.“ Einige seiner damaligen Schützlinge wie Florian Meinhardt oder Julian Bindel sind heute Leistungsträger bei den Kreisoberligisten in Ruhla beziehungsweise dem Mosbacher SV. Einmal Blut geleckt, blieb er dabei und übernahm im Winter 2016 parallel zur Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt bei der Landesklassen-Elf des FC Eisenach II seine erste Aufgabe im Männerbereich. Bis dahin habe er sich, meint er rückblickend, durch seine Zeit bei der Bundeswehr Führungsqualitäten angeeignet. Er ist jedoch kein Großmaul, sondern einer, der mit einer Mischung aus Strenge, Lockerheit und Humor den richtigen Ton findet.

In der derzeitigen Situation hat Deubner kreative Lösungen parat. Seine Akteure müssen in Zweier-Teams wöchentlich Aufgaben mit Themenschwerpunkten absolvieren. „Wir machen da einen kleinen internen Wettbewerb draus“, sagt Deubner, der die DFB-Elite-Jugend-Lizenz besitzt. In den kommenden Jahren möchte er die A-Lizenz ablegen. Die bräuchte er auch, um sein Fernziel als Coach zu erreichen. „Irgendwann einmal“, so Deubner, „würde ich gern eine Regionalligamannschaft trainieren.“