Die Nummer eins in Deutschland

Der 2011 gegründet Schwerathletik-Verein (SaV) Erfurt ist innerhalb von acht Jahren zum erfolgreichsten deutschen Kraftdreikampf-Verein aufgestiegen. Als einziger Thüringer Verein nimmt er an der 1. Bundesliga im Kraftdreikampf teil. Dass er diese in der letzten Saison gewonnen hat, stellt das größte Highlight des letzten Jahres dar. Außerdem darf sich die zweite Mannschaft des SaV dieses Jahr Vize-Landesmannschaftsmeister im Kraftdreikampf nennen. Zum Jahresabschluss konnte die Erfurter Mannschaft noch den Super KDK in Arnstadt gewinnen und entschieden den German Team Classic Cup für sich.

Auch bei den Einzelwettbewerben zeigte der SaV dieses Jahr seine volle Stärke. Insgesamt waren 32 Erfurter Sportler an regionalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen beteiligt. Bei Landesmeisterschaften sicherten sich die SaV-Kraftdreikämpfer 16-mal den ersten und viermal den zweiten Platz. Im Medaillenspiegel bei deutschen Meisterschaften verbuchten sie sechsmal Gold, sechsmal Silber und einmal Bronze für sich. Außerdem wurde drei Erfurter Sportlern die Ehre zuteil, vom Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer zu internationalen Meisterschaften delegiert zu werden. Marie Hauschild und Dominik Pahl zeigten in San Zenon (Italien) bei den Western European Powerlifting Championships und in Dubai zur Weltmeisterschaft im Kraftdreikampf ihr Können. In Italien wurde die aus Weißensee stammende Hauschild Zweite, während Pahl siegte. Bei der WM belegte Hauschild den zehnten und Pahl den elften Platz. Oleg Gerats erreichte bei der Europameisterschaft im Bankdrücken in Hamm (Luxemburg) den neunten Platz.

Für das kommende Jahr hat sich der SaV die Titelverteidigung in der 1. Bundesliga, den Sieg in der Landesliga sowie eine noch bessere Ausbeute an Einzel-Medaillenplätzen vorgenommen.