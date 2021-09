Die Regenschlacht von Lödla

Rödigen. 200 Crossläufer und Mountainbiker trotzen allen Widrigkeiten bei „Lödla crosst“

Als die etwa 200 Crossläufer und Mountainbiker sich am Sonnabendmorgen aus Mitteldeutschland sowie aus Bayern, Berlin und sogar aus Städten wie Friedrichshafen oder Liverpool im beschaulichen Rödigen einfanden, ahnten sie noch nicht, was auf sie zukommen würde. Genauso wenig konnten die Veranstalter des SV Lerchenberg Altenburg und SV Aufbau Altenburg dies abschätzen. Natürlich ist hierbei vom launischen Wetter die Rede.

Kurz nach 10 Uhr ertönte die obligatorische Startklappe für die jüngsten Athletinnen und Athleten in ihre 2 km-Runde. Damit war der Wettkampf nach monatelangen Vorbereitungen unter Pandemiebedingungen Realität geworden.

Jedoch stand die Härteprüfung für Veranstalter und Athleten noch bevor. Das Signal zum Start ging in einem lauten Rauschen unter: monsunartiger Platzregen ergab sich aus riesigen Haufenwolken pünktlich 10 Uhr. Unbeeindruckt davon lief die frisch gekürte Drittplatzierte der deutschen Junioren-Blockmeisterschaften Lauf, Sandrine Hilke vom 1. SV Gera, zusammen mit Bruder Constantin auf Gesamtplatz vier (U14, 9:43 min) durchs Ziel.

Kampfstark waren ebenso die Gesamtsieger Max Lindner (U14, LV 90 Erzgebirge, 8:30,5 min) vor Jacob Steingroever (U12, 8:47,2 min) und Oskar Berauer vom SV Lerchenberg (U16, 9:40,4 min).

Die intensiven Schauer waren noch lange nicht abgezogen, bogen schon die Teilnehmer der 10 km-Distanz (Sparkassen-Crosslauf) auf der hügligen und recht schlammig gewordenen Strecke ein. Der zähste Crossläufer blieb unter 45 Minuten. Die britischen Inseln mögen oft ähnliche Wetterszenarien wie beim „Lödla crosst 2021“ vorweisen, so schien Chris Pownell (MU40, Knowsley Harriers AC) in 44:54,2 min im wahrsten Sinne mit allen Wassern gewaschen.

Selbst der erfahrene Thüringer Langstreckenläufer Sebastian Seyfarth (MU40, 45:32,3 min) vom 1. SV Gera kam gegen den Angelsachsen nicht an. Auf Platz drei fand sich in 45:55 min Andre Kirmse vom TSV 1888 Falkenau wieder. Unter 50 Teilnehmenden der 10 km waren lediglich acht Damen vertreten. Unter diesen dominierte Sandra Weißbach (WU50, 1:02:09,9 h, Schlettau) vor Annika Lötzsch (WU30, 1:09:57,0, Frohburger TV) und Susi Ludwig (WU50, 1:15:41,7 Stunden). Zwischen die ausdauernden 10 km-Läufer mischten sich ab 11 Uhr mit leichter Verzögerung schließlich die schnellen Teilnehmer der 5 km-Strecke (AWG-Crosslauf).

Fabelrunde auf Schlammstrecke

Der Parcours war inzwischen gänzlich zur Schlammpiste verkommen. Trotz dieser Bedingungen zauberte der „Lödla crosst“ Vorjahressieger Wendall Lorenzen (MU30) aus den USA in 21:25,6 h eine Fabelrunde auf die Crossstrecke. Als bester Europäer der 5 km hinter dem US-Amerikaner schlug sich Andreas Prautsch (MU40) vom SV Lerchenberg als Gesamtzweiter (25:28,9 min) vor Marco Zimmermann vom SC DHfK Leipzig (MU50, 25:43,2 min) an. Schnellste Damen waren Finnja Lötzsch (WU18, Frohburger TV, 29:07,6 min) vor Anne Weißbach (WU18, LV 90 Erzgebirge, 30:10,8 min) und Leni Bielinksi vom 1. SV Gera (WU18, 32:40,9 min).

Zur Mittagszeit wechselten einige Läufer auf zwei Räder und begaben sich zusammen mit weiteren Mountainbikern auf die schnelle und anspruchsvolle Lödlaer Rennstrecke. Die Podestplätze wurden in fünf Altersklassen ausgefahren. Auch ein Lizenz- und Jedermann-Rennen wurden bei „Lödla crosst 2021“ angeboten.

Nur fünf Fahrer gingen in der U15 über zwölf Kilometer an den Start. Armin Horn vom 1. SSV Saalfeld gelang eine gute Zeit von 34:59,3 min. Kurz danach rollten Carlos Scharf (White Rock Weißenfels, 35:19,3 min) vor Hans Hornschuh (RSC Waltershausen/Gotha, 36:10,9 min) ein.

Die Lizenzfahrerinnen und Fahrer der U17 bestritten das abschließende Juniorenrennen. So gelang in beeindruckenden 37:56,5 min Toni Gräßler vom RSV Team Auto Riedel Schwarzenberg eine Triumphfahrt. Er hing seinen nächsten männlichen Kontrahenten um geschlagene zwölf Minuten ab. Nicht minder beeindruckend ist der Erfolg von Natalie Kaufmann vom RSV Schwarzenberg in 44:25,5 min. Die schnellste Dame im Feld und Gesamtzweite nutzte den Lauf von „Lödla crosst“ als Vorbereitung für folgende Teilnahmen in Bundesligarennen.

Steffi Weniger dominierte (White Rock Weißenfels, 1:08:30,9 h) das einstündige Jedermann-Rennen, wie auch Niklas Gathef vom RSV Seerose Friedrichshafen (1:00:35,2). Beide wurden jeweilige Gesamtsieger.

Neben tollen Einzelergebnissen durch die Familie Lötzsch errangen sie und ihre Vereinskameradinnen und Kameraden vom Frohburger TV zusätzlich die Mannschaftswertung der meisten Finisher von „Lödla crosst 2021“. Insgesamt 36 Nachmeldungen und knapp 200 Teilnehmer zeugen trotz des wechselhaften Wetters von großem Vertrauen in die Veranstalter. Die Bedingungen stellten alle vor große Herausforderungen, wobei Verletzungen bei den Teilnehmern ausblieben.