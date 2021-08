Die Sache mit den Muskelfasern – Fahner-Abwehrspieler verletzt

Erfurt/Dachwig. Direkt Stammspieler beim neuen Verein FC An der Fahner Höhe geworden, verletzt sich Marc Fleischhauer im Spiel gegen den alten Klub.

Die Fahrt zum Arzt ist Marc Fleischhauer gewohnt. „Muskuläre Probleme begleiten mich seit ungefähr fünf Jahren“, sagt der Abwehrspieler. Auch am Donnerstag stand wieder die Frage im Raum: Nur eine Zerrung oder doch ein Muskelfaserriss? Es war leider Letzteres, sodass der 22-jährige Fußballer, der im Oktober 2020 zum FC An der Fahner Höhe gewechselt ist, wohl wieder mal ein paar Wochen pausieren muss.

Doch das wirft ihn nicht um. Fleischhauer, der beim FC Rot-Weiß durch den Nachwuchs gegangen ist und in der Insolvenz-Saison sogar eine Halbzeit dritte Liga gespielt hat, ist zufrieden mit seiner neuen Situation. „Fahner Höhe ist ein familiärer Verein, wir sind eine homogene Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle“, sagt er. Klar sei das Ziel Profifußball da gewesen, aber nun ist es eben Oberliga geworden.

Und dort trifft er auf seine alten Vereine: Gegen den FC Rot-Weiß hatte er bereits in der Abbruch-Saison einen Kurzeinsatz, gegen Aufsteiger Arnstadt, für den er anderthalb Jahre spielte, bot er am Mittwoch eine gute Leistung. Bis zur vermaledeiten 54. Minute, als wieder mal eine Muskelfaser im Oberschenkel riss. Von der Bank aus jubelte er mit, als Carlo Preller per späten Doppelpack für den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel sorgte.

„Ich glaube, wir werden eine gute Saison spielen“, sagt er. „Wenn ich wieder fit bin, will ich natürlich den Stammplatz zurückerobern.“