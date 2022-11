1:1 gegen Spanien: So kommt Deutschland Donnerstag weiter

Essen. Deutschland erreicht ein 1:1 gegen Spanien. Zum Weiterkommen bei der WM kann das reichen. Alle Szenarien vor dem Gruppenfinale.

Realistisch schienen die Befürchtungen, das Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar könnte bereits an diesem Sonntag besiegelt sein. Doch nach dem 1:1 gegen Spanien und der überraschenden Niederlage von Japan gegen Costa Rica sieht es für das DFB-Team vor dem Gruppenfinale am Donnerstag nun deutlich besser aus. Alle möglichen Szenarien vor dem Gruppenfinale in der Übersicht.

Deutschland scheitert ...

... wenn Deutschland im letzten Spiel gegen Costa Rica verliert oder unentschieden spielt.

... wenn Japan gegen Spanien gewinnt. In dem Fall wäre das Weiterkommen sehr unwahrscheinlich, da Spanien ein deutlich besseres Torverhältnis als die Deutschen hat.

... wenn Japan gegen Spanien unentschieden spielt, dabei mindestens ein Tor erzielt und Deutschland nicht mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnt.

Das DFB-Team kommt weiter ...

... wenn Japan gegen Spanien nicht gewinnt und Deutschland Costa Rica bezwingt.

... wenn Japan gegen Spanien 0:0 spielt und Deutschland gegen Costa Rica gewinnt. In diesem Fall reicht ein 1:0.

... wenn Japan gegen Spanien einen Punkt holt, mindestens ein Tor schießt und Deutschland mit zwei Toren Unterschied gewinnt.

Klar ist jedoch vor dem letzten Gruppenspiel: Für Deutschland geht es nur noch um den zweiten Platz.

Deutschland gegen Spanien: Alle News zum 1:1