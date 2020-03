Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diesmal Gold statt Bronze

Bei den Finalturnieren der mitteldeutschen Meisterschaft erkämpfte der Nachwuchs des Erfurter Hockey-Clubs zwei Medaillen. In Machern holten sich die Erfurter Mädchen B nach Bronze in der letzten Hallensaison diesmal den Meistertitel. Im Halbfinale bezwang der EHC den Cöthener HC 02 klar mit 6:0 und spielte gegen den Freiberger HTC nach einem 0:1-Rückstand 1:1. Im Finale trafen die Erfurter Mädels auf den Leipziger SC, der nach einer starken Leistung mit 5:2 bezwungen wurde.

Die EHC-Knaben B spielten ihr drittes Finalturnier in Leipzig-Liebertwolkwitz. Nach einem 4:1-Erfolg gegen den ATV Leipzig und einer klaren 1:6-Niederlage gegen Vizemeister SSV Vimaria Weimar reichte es für die Erfurter Jungs zur Bronzemedaille. Den Meistertitel holte sich der Nachwuchs des Cöthener HC.

Höhepunkt für die beiden Erfurter Medaillengewinner ist am kommenden Wochenende die Teilnahme an der ostdeutschen Meisterschaft in Berlin. Dort trifft der EHC-Nachwuchs auf die Vertreter aller ostdeutschen Bundesländer und die Berliner Meister. Ebenfalls chancenreich an den Start gehen die Mädchen C des Erfurter HC beim mitteldeutschen Finale am kommenden Sonntag in der heimischen Erfurter Gropius-Sporthalle. Dabei trifft der Erfurter Nachwuchs auf den SV Motor Meerane (10 Uhr), den ESV Dresden (11.45 Uhr) und den Freiberger HTC (13 Uhr).