Diesmal kein Freudentaumel

Aller Anfang ist schwer – das merkte auch die junge Ringergilde des RSC Erfurt bei den offenen Thüringer Landesmeisterschaften im Freistil in Apolda. Nachdem die Erfurter im vergangenen Jahr an gleicher Stelle bei ihrer Premiere nach Reaktivierung des Vereins noch fünf Medaillen einheimsen konnten, waren es diesmal nur zwei – und das auch nur, weil dort nicht mehr Sportler am Start waren. „Einige Sportler waren gesundheitlich angeschlagen, ein paar mussten deshalb absagen, unsere Älteren haben zudem zum ersten Mal in einer neuen Altersklasse gekämpft, wo sie sich erst einmal zurechtfinden müssen“, begründete Vereinspräsident Robert Stelz-Poprawa das mäßige Abschneiden.

Silber ging an Box-Umsteiger Mohamed Ali Djabrailov (A-Jugend -71 kg), der dem Sieger zweimal unterlag. Bronze holte Sammy Völker (B-Jugend -48 kg), der beherzt kämpfte, aber zweimal verlor. Überzeugen konnte Dean Poprawa, der den späteren Landesmeister besiegte, jedoch den direkten Vergleich gegen den am Ende Drittplatzierten verlor. Jeremy Näder konnte ebenfalls einen Kampf für sich entscheiden, musste sich aber zwei älteren und erfahreneren Gegnern geschlagen geben. Bei den Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Greiz holte Leon Möller (B-Jugend -75 kg) kampflos Gold, Emir Eltemirov (A-Jugend -80 kg) nach zwei Niederlagen Silber.