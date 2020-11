Dietger Thöner nach Spielabbruch in der Kreisliga: „Mussten ein Zeichen setzen“

Auseinandersetzung mit Nachspiel: In Niederwillingen verließen am Sonntag die Gäste aus Königsee nach rassistischen Anfeindungen gegen einen ihrer Spieler vorzeitig den Platz und kehrten nicht zurück. Germania Königsee fordert eine Aufarbeitung des Vorfalls.

Das Fußball-Kreisliga-Spiel zwischen Blau-Weiß Niederwillingen/Stadtilm und Germania 1911 Königsee/Rottenbach wurde am Sonntag beim Stande von 3:0 in der 89. Minute abgebrochen, da die Gäste nach Anfeindungen gegen einen aus Ägypten stammenden Spieler den Platz verließen. Alle Versuche die Gäste doch dazu zu bewegen, die Partie doch noch regulär zu beenden, scheiterten. Germania Königsee schickte postwenden eine Stellungnahme an den Thüringer Fußball-Verband und den KFA-Staffelleiter. Der Schiedsrichter will nichts bemerkt haben, vermerkte die Sache dann doch im Protokoll. Das TFV-Sportgericht muss sich mit der Sache befassen. Germania Königsees 1. Vorsitzender Dietger Thöner gibt darüber Auskunft, was passiert ist und was er nun erwartet.