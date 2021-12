Doch Schokolade statt Stein im Schuh – nervenstarke Basketball-Löwen Erfurt mit toller Aufholjagd

Erfurt. Fünf Minuten vor Schluss mit 13 Punkten in Rückstand, reißen die Erfurter Pro-B-Basketballer das Spiel gegen Abstiegskandidat noch aus dem Feuer. Bei der Aufholjagd überragen der Regisseur und der Center.

Erst sah es so aus, als würden die Basketball-Löwen Erfurt am Nikolausmorgen mit einem Stein statt Schokolade im Schuh aufwachen. Fünf Minuten vor dem Ende ihres Heimspiels in der Pro B Süd gegen die Arvato College Wizards aus Karlsruhe, die bisher nur zweimal gewonnen hatten, mit 64:77 zurück. Doch angeführt von Regisseur Jan Heber (15 Punkte, 9 Assists) und Topscorer Noah Kamdem (22 Zähler) rissen sie das Spiel noch aus dem Feuer und gewannen mit 92:89 nach Verlängerung. Mit ihrem sechsten Sieg im neunten Spiel – dem dritten im dritten Heimspiel und in ihrer schon dritten Overtime – verteidigten sie ihren vierten Tabellenplatz.

Im ersten Viertel liefen die Löwen zunächst einem kleinen Rückstand hinterher. Doch mit ihrem starken Pressing erzwangen sie gegen Viertelende einige Ballverluste der Wizards. Offensiv münzte das vor allem Center Kamdem in Punkte um, der mit starker Fußarbeit immer wieder zum Korb tänzelte und nach dem ersten Viertel, das 22:20 für Erfurt endete, schon bei acht Punkten stand.

Mit einem 7:0-Lauf binnen einer Minute eröffneten die Löwen den zweiten Abschnitt. Aber dann trafen sie drei Minuten lang nicht, sodass Karlsruhe dran blieb (29:25, 14.). Weil vor allem die Distanzwürfe auf beiden Seiten, bei den Erfurtern aber noch etwas besser fielen, ging es bis zur Halbzeit mit vielen Punkten weiter. Kurz nachdem Tyseem Lyles‘ Dreier die Löwen erstmals mit zehn Punkten nach vorn brachte, verkürzte Karlsruhe noch zum 48:40-Halbzeitstand aus Sicht der Gastgeber.

Katastrophales drittes Drittel der Löwen sorgt für erste Wende im Spiel

So gut die Erfurter ins zweite Drittel gestartet waren, so katastrophal begannen sie den dritten Abschnitt. Schlechte Entscheidungen offensiv und zu große Abstände defensiv ließen die Gäste mit einem 21:6-Lauf das Spiel auf 61:54 drehen (17.). Viel Zauberkraft der Zauberer aus Baden-Württemberg war dafür gar nicht notwendig, sie nutzten einfach einen Bruch im Erfurter Spiel aus. Symptomatisch dafür: Der bis dahin so starke Kamdem stieg unbedrängt zum „Slam Dunk“ hoch, knallte den Ball aber an den Ring statt durch die Reuse. Gerade als die Gäste sich abzusetzen drohten, netzte Guy Edi trotz Hand im Gesicht einen wichtigen Dreier zum 60:66 ein. Mit diesem Zwischenstand und einem 12:26-Viertel, das aus Erfurter Sicht hoffentlich nicht zu sehr ihr Selbstvertrauen erschütterte, ging es in die letzten zehn Minuten.

Weil das Helmanis-Team weiter einige offene Würfe vergab, kam es zunächst nicht näher heran. Dennoch schien ein Sieg weiterhin greifbar, da die Gäste nicht gerade übermächtig wirkten, wovon ja auch ihre bisherige Bilanz von zwei Siegen und sieben Niederlagen zeugte. Der starke Oldie Roessler (41), der in der Vergangenheit schon als bester deutscher Scorer in der Bundesliga brilliert hatte, traf aber immer wieder, wenn Erfurt in Schlagdistanz kam, etwa per Dreier zum 64:71 (34.). Zwei weitere Dreier von Hennen direkt nach der Erfurter Auszeit sorgten gar für die ein deutliches 64:77 aus Sicht der vor allem defensiv seltsam zahmen Löwen fünf Minuten vor Schluss. Nun war guter Rat teuer.

Edi übertreibt es erst und sorgt dann für wichtige Aktionen

Den hatte an diesem Tag nicht Edi parat. Der Topscorer der bisherigen Löwen-Saison (18,9 Punkte im Schnitt) erwischte offensiv einen schwachen Tag und übertrieb es in dieser Phase mit den weiterhin erfolglosen eigenen Angriffsaktionen (am Ende traf er nur drei seiner 15 Versuche aus dem Feld, trug aber dank vieler Freiwürfe dennoch wichtige 17 Punkte und 14 Rebounds bei), anstatt die effizienter scorenden Teamkollegen Kamdem, Lyles (18 Punkte, 10 Rebounds und starke Defense) oder Miles Osei (15 Punkte) werfen zu lassen. Da aber auch Karlsruhe nicht vor offensivem Ideenreichtum sprühte, war Erfurt knapp drei Minuten vor Schluss mit 71:77 weiterhin in Reichweite.

Mit schön erkämpftem Offensivrebound und Korbleger zum 76:79 war es dann aber doch der ivorische Anführer, der die Löwen anderthalb Minuten vor Schluss wieder in Schlagdistanz brachte. Dann spielte er Heber frei, der mit seinem erst vierten Wurfversuch des Tages (dafür aber starke neun Vorlagen) bei noch 42 Sekunden auf der Uhr auf 80:81 stellte.

Heber wieder mit wichtigem Dreier und weiteren Treffern in der Overtime

Nun nahm der Wahnsinn im nächsten knappen Löwen-Drama seinen Lauf: Bruce traf zum 80:83, dann verlor Heber den Ball, wurde aber gleich danach gefoult – und traf zehn Sekunden vor Schluss den Dreier zum 83:83 (gegen Bayern II hatte er aus der Distanz sogar zum Sieg getroffen)! Als Karlsruhe per Offensivfoul schnell wieder den Ball verlor und Lyles‘ letzter Versuch vom Ring tropfte, ging es im neunten Saisonspiel der Löwen zum dritten Mal in die Verlängerung – die Löwen hatten sich von 13 Punkten Rückstand in den letzten fünf Minuten stark zurückgekämpft.

Und auch in ihrer dritten Overtime zeigten sich die Erfurter als das kaltschnäuzigere Team, wobei Karlsruhe mit drei im Schlussviertel „ausgefoulten“ Spielern nur noch zu sechst weitermachen konnte. Zweimal Kamdem und Heber stellten auf 89:84, ehe Karlsruhe dank Spitzenoldie Roessler wieder ausglich. Doch Heber traf mit schnellem Zug zum Korb 40 Sekunden vor Ende der Verlängerung zum 91:89 und nach Foul einen von zwei Freiwürfen. Ein letzter Dreierversuch der Karlsruher verfehlte sein Ziel – und die Löwen entkamen mit 92:89 und dem sechsten Saisonsieg.