Doll Fünfter im Einzel von Oberhof - Bö holt viertes Gold

Fünfter im Einzel in Oberhof: Benedikt Doll.

Oberhof Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö setzt bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof seine Rekordjagd fort.

Der fünfmalige Olympiasieger holte sich am Dienstag mit dem Triumph im Einzel seinen vierten Titel im vierten Rennen. Damit hat der nun 16-malige Weltmeister weiter die Chance, als Erster in seinem Sport siebenmal Gold bei einer WM zu gewinnen. Trotz zwei Strafminuten verwies Bö seinen Teamkollegen und Titelverteidiger Sturla Holm Laegreid (1 Fehler/+ 1:10,7 Minuten) und den Schweden Sebastian Samuelsson (1/+ 1:11,1 Minuten) auf die Plätze.

Bester Deutscher war als Fünfter Benedikt Doll. Der 32-Jährige schoss vor 12.100 Zuschauern in der Arena am Rennsteig nur einmal daneben und hatte nach 20 Kilometern 2:09,6 Minuten Rückstand auf die Spitze. Einen Tag nach seinem 30. Geburtstag schaffte Philipp Nawrath als Neunter ebenfalls den Sprung in die Top Ten und lieferte sein bisher bestes WM-Ergebnis ab.