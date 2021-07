Doppelsieg für Mühlhäuser Fynn Kratochwil auf der Kartbahn

Mülsen. Der Mühlhäuser Fynn Kratochwil fährt beim ADAC Mini Bike Cup weiter vorneweg. In Baden-Württemberg gab es für den Zehnjährigen einen Doppelsieg.

Beim Saisonauftakt des ADAC Mini Bike Cups 2021 feierte der Mühlhäuser Fynn Kratochwil auf der Kartbahn im baden-württembergischen Bopfingen auch in seiner neuen Nachwuchsklasse einen souveränen Doppelsieg.

Im westsächsischen Mülsen gewann der letztjährige Meister der Klasse Einsteiger zwar wieder beide Rennen, musste diesmal aber deutlich härter kämpfen. Mit dem „3. AMC Pocket- und Mini-Bike-Rennen in der Arena E in Mülsen“ kam Kratochwil zu einer Art Heimrennen, denn der Zehnjährige ist Mitglied im dabei gastgebenden Motorsportverein AMC Sachsenring. Hatten Fahrer in Farben des AMC in Bopfingen sieben von acht möglichen Siegen geholt, gab es nun den Erfolg auf ganzer Linie.

Kratochwils Beitrag dabei waren seine zwei Siege in der Nachwuchs-Klasse, die ihm vor allem von seiner Klubkameradin Anina Urlaß aus dem unweit des Kurses gelegenen Hohndorf streitig gemacht wurden. Im ersten Rennen hatte er die Führung schnell übernommen. Der Mühlhäuser konnte Urlaß, die die schnellste Qualifying-Runde gedreht hatte, zwar nicht abschütteln, brauste aber mit gut drei Zehntelsekunden Vorsprung über den Zielstrich.

Im zweiten Lauf setzte sich Urlaß anfangs an die Spitze. Nach einigen Runden hatte Kratochwil die Reihenfolge wieder gemäß seines Geschmacks geändert, doch die Attacken seiner Kontrahentin waren dieses Mal noch vehementer. Mehrfach bremste sie sich vorbei, doch Kratochwil konterte ein ums andere Mal. Am Ende fuhr er wieder mit knappem Vorsprung seinen vierten Saisonsieg ein, was für ihn das Wichtigste war.

„Das war für mich ein richtiges Angstrennen, weil ich weiß, dass in Mülsen viele, die näher dran wohnen, sehr oft dort trainieren. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich trotzdem beide Rennen gewinnen konnte. Jetzt bin ich echt erleichtert“, erklärte der junge Mühlhäuser.