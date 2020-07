Im Gleichschritt ging es über 800 Meter für die weibliche U 15 an den Start. Weimars Johanna Schneider duellierte sich mit der Sömmerdaerin Paula Stichling und Carolin Alberti vom SV 1899 Mühlhausen.

Erfurt. Die Leichtathleten aus Apolda und Weimar begeistern beim Sommermeeting in Erfurt.

Doppelsiege für Benne, Berbig, Recke und Schneider

Nach dem sehr gut besetzten Sommermeeting des Thüringer Leichtathletikverbandes war Jens Schröter, der Cheftrainer des KSSV Victoria Weimar, zufrieden: „Das war ein toller Wettkampf. Unsere Sportler haben viele neue Bestleistungen erzielt“, sagte er. Es waren aber nicht nur Bestleistungen, die den erfahrenden Coach erfreuten, die Weimarer stellten mehrere neue Vereinsrekorde auf und konnten sich über elf Triumphe beim im Erfurter Steigerwaldstadion freuen.

Je zwei Disziplinen konnten die Victoria-Athletinnen Johanna Schneider, Annabell Recke und Lena Benne für sich entscheiden. Letztere gewann das Kugelstoßen in der W13 mit 8,45 Metern und entschied das Speerwerfen mit einer herausragenden Weite von 31,75 Metern für sich. Die zwei Jahre ältere Johanna Schneider triumphierte in einem eher taktisch geprägten Lauf über die 800-Distanz (2:37,99 Minuten) und siegte auch noch über 80 Meter Hürden (14,08 Sekunden). Speziell über ihre neue Bestzeit auf der Mittelstrecke freute sich die junge Läuferin sehr und traut sich hier noch schnellere Zeiten zu.

Eine Duftmarke setzte Weimars Elias Kron mit seinem Sieg in der U 14 im Speerwerfen. Foto: Sascha Fromm

Trotz ihres Zweifachsieges im Weitsprung (5,61 Meter) und im Hochsprung (1,65 Meter) war Annabell Recke (U 18) nicht mit sich zufrieden. In ihrer Spezialdisziplin, dem Hochsprung, sollte es in Erfurt deutlich höher hinausgehen. Ihre Bestleistung liegt schließlich elf Zentimeter höher. Ganz anders sah es bei Ihrem jüngeren Bruder Tom Recke in der U 15 aus. Dieser freute sich über seinen Sieg im Hochsprungwettbewerb und die Steigerung seiner persönlichen Bestleistung um drei Zentimeter auf 1,83 Meter. Jeweils Silber gab es für ihn auch im Weitsprung (5,60 Meter) und im Speerwurf (44,94 Meter).

Pierre Fischer wuchtete das Fluggerät auf 39,97 Meter und platzierte sich direkt hinter seinem Vereinskameraden Recke. Speerwurfhoffnung Elias Kron vervollständigte das sehr gute Abschneiden der Weimarer Werfer. Er siegte in der M14 nach einem technisch sehr sauberen dritten Versuch mit 43,75 Meter. Bronze im Weitsprung (5,34 Meter) rundeten den gelungenen Wettkampftag für ihn ab.

Gold und persönliche Bestleistung für Jara Schwotzer

Über Gold und eine neue persönliche Bestleistung von 4,48 Metern freute sich Jara Schwotzer im Weitsprung der W 15. Johanna Becker (U 20) stieß die 4-Kilogramm-Kugel nach einer ausgeglichenen Serie mit 9,89 Meter knapp an die für sie magische Zehn-Meter-Marke heran und entschied ihre Altersklasse für sich. Schnell unterwegs und rundum zufrieden war Lotta Bergedieck in der U 18. Die Hürdensprinterin benötigte für die 100-Meter-Hürden nur 14,95 Sekunden. Damit wurde sie souverän Erste. Im Weitsprung landete sie trotz leichten Gegenwindes knapp hinter der Fünf-Meter-Marke bei 5,05 Metern. Mit dieser Leistung gewann sie Bronze. Über sich hinausgewachsen ist auch Oskar Meier im 800-Meter-Lauf der M 14. Diesen absolvierte er in 2:21,12 Minuten und unterbot damit den alten KSSV-Vereinsrekord um sechs Sekunden.

Auch für die die U-14-Athleten des Apoldaer Leichtathletikvereins bot das Sommermeeting die erste Möglichkeit, sich für ihren Trainingsfleiß der letzten komplizierten Wochen zu belohnen. Betreut von Co-Trainerin Beatrice Müller gelang dies vor allem Jolanda Ziegler (W12), Eric Berbig und Morten Kutzner (beide M13) sehr gut. Eric Berbig konnte mit Siegen im Kugelstoß (9,83 Meter) und im Diskuswurf (18,79 Meter) den Heimweg in die Glockenstadt antreten. Jolanda gewann in neuer persönlicher Bestleistung und mit beeindruckender Technik den 60-Meter-Hürdenlauf. Auf den Hürdenlauf und damit auf seine Paradedisziplin musste Morten Kutzner aus Verletzungsgründen leider verzichten – nichtsdestotrotz sicherte er sich mit 27,19 Metern eine persönliche Bestleistung im Speerwurf. „Wir sind sehr froh, dass unsere Athleten nach der langen Zeit mit individuellen Trainingsplänen und Kleingruppentraining endlich wieder ihre Leistung bei einem Wettkampf unter Beweis stellen konnten, dass dabei gleich so viele Bestleistungen rausspringen, ist umso schöner“, sagte der Apoldaer Trainer Max Strobel.

Nun hoffen die Leichtathleten vom Apoldaer LV 90 und vom KSSV Victoria Weimar, dass es im Herbst noch den einen oder anderen Wettkampf geben wird.