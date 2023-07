DOSB-Präsident vor Finals: Sichtbarkeit „überlebenswichtig“

Duisburg DOSB-Präsident Thomas Weikert sieht Multisportevents wie die Finals als Chance, den Nachwuchs für kleinere und häufig weniger beachtete Sportarten zu begeistern.

„Sichtbarkeit ist für die faszinierende Vielfalt in den Sportarten unserer Verbände überlebenswichtig. Deshalb sind Finals, European Games, Championships und ganz oben auf dem Treppchen Olympische Spiele so immens wichtig“, sagte Weikert der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den Finals werden von Donnerstag bis Sonntag in 18 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben. Die Wettbewerbe finden in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Zuschauer können viele Entscheidungen kostenlos vor Ort verfolgen. Zudem übertragen ARD und ZDF umfangreich in ihren Hauptprogrammen und in Streams.

Der 61 Jahre alte Weikert, der seit Dezember 2021 Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds ist, ergänzte: „Kinder und Jugendliche müssen Rennkanuten oder Stabhochspringerinnen bei ihrem Sport live verfolgen können, damit sie sehen können und im besten Fall nachmachen wollen. Der Wintersport profitiert seit Jahren von extrem gut gemachten TV-Wochenenden, die Finals setzen das für den Sommer fort und machen Athletinnen und Athleten ebenso wie den Fans Freude.“