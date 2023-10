Drachen büßen Platz eins ein

Diesmal hinterher geschlittert: Die Black Dragons (rechts: Tom Banach gegen Leipzig) blieben in Hannover torlos.

Hannover. Die Black Dragons Erfurt sind beim amtierenden Meister der Eishockey-Oberliga Nord chancenlos und rutschen auf einen Schlag von der Spitze auf Platz vier ab.

Beim amtierenden Meister Hannover Scorpions haben die bisher so defensivstarken TecArt Black Dragons Erfurt deutlich mit 0:4 verloren. Mit der vierten Niederlage im elften Saisonspiel büßten die Drachen die Tabellenspitze in der Eishockey-Oberliga Nord ein und rutschten auf einen Schlag auf den vierten Platz ab. Sie waren diesmal weder offensiv noch defensiv auf der Höhe, was der Ligafavorit durch die Treffer von Kirsch (2), Heinrich und Kabitzky zu einem souveränen Sieg nutzte.

Am Sonntag (16 Uhr) will Erfurt mit einem Heimsieg im Drachenduell gegen den Vorletzten Herford in die Erfolgsspur zurückkehren.